Mất mạng sau bữa rượu thịt chó

Thông tin được TS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai - chia sẻ sáng 11/11. BS Nguyên cho biết, bệnh nhân 32 tuổi này được chẩn đoán ngộ độc cồn công nghiệp methanol.

Khi được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến, anh này đã hôn mê sâu, đồng tử giãn, huyết áp tụt. Xét nghiệm cho thấy nồng độ methanol trong máu rất cao 141mg/dL, nhiễm toan chuyển hóa nặng, hình ảnh chụp CT xác định tổn thương não rất nặng.

Dù được giải độc methanol, nhưng do đến viện muộn nên không thể cứu chữa.

Theo lời kể của gia đình, trước đó, anh này ra hàng tạp hoá mua rượu (không nhãn mác, nguồn gốc) nhậu với thịt chó ở nhà trọ. Bữa rượu có thêm 3 người bạn. Một ngày sau khi uống, anh đau đầu, nhìn mờ, mất ý thức, nói nhảm, gọi hỏi không thưa, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sau đó chuyển lên Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, ngày 3/11.

TS. BS Nguyễn Trung Nguyên đang thăm khám cho bệnh nhân ngộ độc cồn công nghiệp methanol đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Mai Thanh

TS Nguyên cho hay bệnh nhân ngộ độc methanol do uống phải loại rượu giả, không rõ nguồn gốc. Mẫu rượu bệnh nhân uống được người nhà mang đến viện, xét nghiệm cho thấy hàm lượng methanol 20,21% trong khi hàm lượng ethanol chỉ 11,42%.



Ba người cùng uống với bệnh nhân cũng có biểu hiện ngộ độc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sau đó cũng chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. May mắn, ba người này được cứu sống.

Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân bị ngộ độc cồn công nghiệp methanol. Riêng trong tháng 10, có 18 trường hợp ngộ độc methanol điều trị, phần lớn đều nặng và nhiều người đã tử vong.

Điều đáng nói, TS Nguyên nhận định ngày càng nhiều người ngộ độc methanol. Họ đã uống rượu giả, được pha trộn cồn công nghiệp methanol, không rõ xuất xứ. Ngoài ra, một số người ngộ độc do uống cồn y tế vì nghĩ là an toàn. Thực chất nhiều loại cồn y tế được sản xuất từ cồn công nghiệp methanol, không đảm bảo an toàn.

V.Thu