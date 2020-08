Lực lượng chức năng căng mình tại khu vực phong tỏa dịch COVID-19 ở Quảng Trị

Sáng 8/8, ghi nhận của PV tại khu vực phong tỏa thuộc khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà: sau một buổi tối làm việc vất vả, công tác phong tỏa kiểm soát tại khu vực đã ổn định.

Khu vực phong tỏa tạm thời ở TP Đông Hà.





Bắt đầu từ sáng sớm, sau bữa ăn sáng, lực lượng chức năng lại tiếp tục công tác kiểm tra, chuẩn bị trang thiết bị y tế để sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Dưới cái nắng oi ả, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế vẫn vui vẻ, phân công mỗi người một công việc, tiến hành di chuyển vào khu vực phong tỏa để phun thuốc khử khuẩn, đến 9h sáng công tác phun thuốc khử khuẩn vẫn tiếp tục diễn ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại chốt phòng, chống dịch tại khu vực phong tỏa trên địa bàn TP. Đông Hà.





Đối với những người dân trong khu vực phong tỏa, để đáp ứng, cung cấp thực phẩm cho người dân, lực lượng chức năng đã lập ra 1 nhóm tin nhắn Zalo sử dụng chung cho tất cả các hộ gia đình bị cách ly trong khu vực. Những hộ gia đình nào cần mua nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, chỉ cần nhắn tin qua nhóm Zalo, lực lượng chức năng sẽ đi mua về và thông báo cho người dân đến nhận.

Nhân viên y tế đang phun thuốc khử khuẩn tại khu phố 1, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà.





Sáng cùng ngày, ông Võ Văn Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến kiểm tra tại 2 khu vực đang bị phong tỏa trên địa bàn, chia sẻ, động viên các đội ngũ cán bộ tại chốt kiểm soát, nêu cao tinh thần trách nhiệm phòng, chống dịch. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng quà cho tổ công tác phòng, chống dịch tại 2 khu vực phong tỏa.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng quà cho đội ngũ tổ phòng, chống dịch.





Trao đổi với PV, ông Lê Mạnh Hùng – Phó Trưởng Công an TP. Đông Hà cho biết: "Tổng lực lượng huy động làm việc tại chốt gần 50 người được chia ra làm 4 ca. Thực hiện 24/24, gồm đội ngũ y tế, công an, quân sự...để hỗ trợ cho người dân bên trong khu vực. Tiến hành bảo vệ khu vực cách ly, cấm người dân ra vào khu vực này để đảm bảo an toàn".

Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế chuẩn bị trang phục để tiến hành phun thuốc khử khuẩn tại khu vực cách ly.





Trước đó, vào ngày 7/8, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã phát công văn hỏa tốc số 1981 yêu cầu kể từ 18h ngày 7/8, tạm dừng toàn bộ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hành khách đi từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Thừa Thiên - Huế và ngược lại, từ tỉnh Quảng Trị đi tỉnh Quảng Nam và ngược lại (bao gồm xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) cho đến khi có thông báo mới.

Hoàng Thông