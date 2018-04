Lộ diện loại vaccine mới sẽ thay thế Quinvaxem từ tháng 6/2018

Chiều 16/4, Bộ Y tế thông tin về một số loại vaccine mới sẽ triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng năm 2018. Dự kiến từ tháng 6 và 7, vaccine ComBE Five được đưa vào tiêm chủng trên toàn quốc thay thế cho vaccine 5 trong 1 Quinvaxem.

Vaccine ComBE Five sẽ thay thế vaccine Quivaxem từ tháng 6-7/2018.

ComBE Five là vaccine phối hợp phòng 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib.

PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, thành phần của ComBE Five tương tự thành phần vaccine Quinvaxem do Hàn Quốc sản xuất. Vaccine mới cũng có tính an toàn và hiệu quả tương tự như các vaccine 5 trong 1 có cùng thành phần.

Theo Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia, vaccine ComBE Five đã được sử dụng trên 400 triệu liều trên 43 quốc gia và dùng ở Ấn Độ hơn 5 năm qua. Trong đó, 337 triệu liều được cung ứng qua UNICEF trong các năm 2013-2017 để sử dụng trong tiêm chủng mở rộng ở các nước. Loại vaccine này cũng trúng thầu để sử dụng trong tiêm chủng mở rộng tại Ấn Độ.

Tại Việt Nam, 11.000 điểm tiêm ngừa trong dự án tiêm chủng mở rộng tại 4 tỉnh Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp, Kon Tum, sẽ sử dụng ComBE Five trước.

Trước khi được áp dụng đại trà trên cả nước, trong năm 2016, vaccine mới này đã được sử dụng tại thực địa 4 huyện của tỉnh Hà Nam. Kết quả, sau tiêm chủng chỉ ghi nhận một số phản ứng thông thường xuất hiện vào ngày thứ nhất sau tiêm gồm phản ứng tại chỗ tiêm đau, quầng đỏ với tỷ lệ 5-15%; khoảng 34-39% bé bị sốt sau tiêm. Những chỉ số này tương tự các vaccine có chứa thành phần ho gà toàn tế bào.

Các chuyên gia cho biết, lịch tiêm chủng đối với vaccine ComBE Five không thay đổi so với lịch tiêm Quivaxem hiện tại. Trẻ dưới một tuổi cần được tiêm đủ 3 mũi vào lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi. Nếu trẻ bỏ lỡ lịch tiêm chủng thì cần được tiêm sớm tiếp theo mà không cần phải tiêm lại mũi đầu.

Đối với những trẻ đã được tiêm một hoặc 2 mũi Quinvaxem thì tiếp tục tiêm ComBE Five liều tiếp theo và không phải tiêm lại từ đầu. Cũng như Quinvaxem, vaccine ComBE Five được triển khai tiêm miễn phí tại tất cả trạm y tế xã, phường trên toàn quốc và một số điểm tiêm chủng dịch vụ.

GS.TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, trước đó, vaccine phối hợp Quinvaxem (DPT-VGB-Hib) được đưa TCMR từ tháng 6/2010. Hàng năm, có khoảng 1,6 -1,7 triệu trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 3 mũi với tỷ lệ đạt trên 95%. Dự án TCMR đã sử dụng khoảng 41 triệu liều vaccine Quinvaxem.

Hiện nay, nhà sản xuất Berna Biotech đã ngừng sản xuất vaccine Quinvaxem, số vaccine còn lại trong TCMR dự kiến sẽ sử dụng đến tháng 5/2018.

V.Thu