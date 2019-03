Kỹ thuật thay van tim không phẫu thuật

Gần đây, hai nghiên cứu về TAVR đăng trên New England Journal of Medicine chỉ ra thủ thuật này hiệu quả vượt trội so với lựa chọn phẫu thuật, ngay cả với bệnh nhân có ít nguy cơ tử vong.

Theo AP, nghiên cứu thứ nhất của bác sĩ Mack và bác sĩ Martin Leon từ Đại học Columbia, New York (Mỹ) xem xét khoảng 1.000 bệnh nhân đã được phẫu thuật hoặc được đặt van nở. Sau một năm, 15% nhóm phẫu thuật tử vong, bị đột quỵ hoặc cần phải nhập viện lại. Tỷ lệ này ở nhóm không phẫu thuật là 8,5%.

Nghiên cứu thứ hai do tiến sĩ Jeffrey J. Popma từ Trung tâm Y Tế Beth Israel Deaconess, Boston dẫn đầu, thực hiện trên 1.400 bệnh nhân được phẫu thuật hoặc đặt van nở. Sau hai năm, 6,7% nhóm phẫu thuật và và 5,3% nhóm không phẫu thuật tử vong hoặc đột quỵ.

Tiến sĩ Joseph Cleveland, bác sĩ phẫu thuật tim Đại học Colorado không tham gia hai nghiên cứu trên nhận định thay van tim mà không cần phẫu thuật là điều tuyệt vời. Chưa kể, tổng chi phí cho việc đặt van nở sẽ thấp hơn so với phẫu thuật vì thời gian theo dõi tại bệnh viện được rút ngắn và ít phức tạp hơn.

Tuy vậy, tiến sĩ Cleveland cho rằng vẫn cần tìm hiểu thêm về loại van này để xem liệu nó có bền và hoạt động hiệu quả như van được thay bằng phẫu thuật hay không.

Theo Phương Dung/VnExpress