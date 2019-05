Kỳ diệu tiếng khóc chào đời của con cứu mẹ thoát chết vì ngừng thở lúc chuyển dạ

Khi đã ngoài 40 tuổi, chị Nguyễn Thị Hạnh (Phú Thọ) vẫn quyết định mang thai, nhưng lại bỏ qua những dấu hiệu về bệnh lý tiền sản giật.

Gần ngày dự sinh, khi có dấu hiệu đau bụng, gia đình đưa chị vào Trung tâm Sản Nhi, BVĐK tỉnh Phú Thọ. Lúc này, các bác sĩ cho biết chị dấu hiệu chuyển dạ, huyết áp tăng rất cao.

Chị Hạnh được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm nhập viện. BSCKII Nguyễn Tiến Công – Trưởng khoa Sản thường, chia sẻ, khi vừa lên bàn mổ, sản phụ Hạnh bắt đầu xuất hiện cơn sản giật, toàn thân co giật liên tục, tinh thần hoảng loạn, khó thở, suy hô hấp và ngừng tuần hoàn.

Sau 1 tuần nhập viện, hai mẹ con chị Hạnh đã ổn định, an toàn xuất viện

“Tình thế vô cùng nguy kịch. Nửa đêm, chúng tôi đã báo động đỏ đến các bác sĩ của khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, phòng Hồi sức sơ sinh, cùng với kíp gây mê để cấp cứu sản phụ và thai nhi” – BS Công nói.

ThS.BS Cao Việt Hưng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Trung tâm Sản nhi cho biết thêm, trong khi các bác sĩ sản phẫu thuật lấy thai nhi ra nhanh chóng, thì nhóm bác sĩ hồi sức tích cực tiến hành các biện pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn cho sản phụ Hạnh.

Gần 12 giờ đêm, cháu bé đã chào đời an toàn và cất tiếng khóc đầu tiên.

Mẹ bé khi đó vẫn trong tình trạng nguy hiểm, xuất hiện những cơn rung thất sau ngừng tim, mạch và huyết áp chưa thể đo được. Bác sĩ tiếp tục xoa bóp tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung tim.

"Chính tiếng khóc chào đời của em bé như đã tiếp thêm sức mạnh cho sự khẩn trương, nhịp nhàng không biết mệt mỏi để chúng tôi quyết tâm giành lại sự sống cho mẹ cháu” - BS Hưng nhớ lại.

Sau 45 phút cấp cứu tích cực, 2 lần sốc điện, tim của sản phụ đã đập trở lại, huyết áp đo được tại thời điểm đó là 90/60 mmHg, tình trạng oxy máu ổn định. Sản phụ được đưa về khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để tiếp tục điều trị.

Hơn một ngày được thở máy, an thần, duy trì các thuốc trợ tim mạch, cùng các biện pháp khác, bệnh nhân đã ổn định, bệnh nhân được cho thoát mê, dừng thở máy và rút ống nội khí quản.

Gần 1 tuần nhập viện, thoát ranh giới sự sống - cái chết, thấm câu nói của người xưa "gái chửa - cửa mả", hai mẹ con chị Hạnh đã ổn định, ra viện.

Tiền sản giật biểu hiện ra sao?

BS Cao Việt Hưng cho biết, tiền sản giật (hay nhiễm độc thai nghén) là tình trạng rối loạn nguy hiểm thường gặp đối với phụ nữ mang thai sau tuần thứ 20.

Các biểu hiện của tiền sản giật có thể kể đến như: cao huyết áp, có protein trong nước tiểu, phù hai chân, nhức đầu hoa mắt chóng mặt….

Nguyên nhân gây ra tiền sản giật vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, một vài giả thuyết cho rằng tình trạng tiền sản giật trong thai kỳ có thể là do sự mất cân bằng prostaglandin, một chất giúp thư giãn cơ thể và duy trì hoạt động co bóp của các cơ trơn, đóng vai trò quan trọng trong sự vận động co lại của mạch máu trong quá trình mang thai của sản phụ

Tiền sản giật gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé trong khi sinh nở, như làm tăng nguy cơ sinh non, sinh con thiếu cân.

Đặc biệt, tiền sản giật có thể dẫn đến tình trạng sản giật. Trong đó sản phụ bị co giật, mất ý thức, có thể hôn mê nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.

Ngoài ra, tiền sản giật còn là nguyên nhân của nhiều bệnh lý nguy hiểm sau sinh, bao gồm hội chứng HELLP, băng huyết sau sinh, đông máu nội quản rải rác, phù phổi cấp, tai biến mạch máu não, tổn thương thận nghiêm trọng, bệnh thận mạn tính,...

Phụ nữ mang thai, càng gần lúc đến ngày dự sinh cần đặc biệt chú ý các dấu hiệu bất thường và có chế độ thăm khám thai hợp lý tại bệnh viện. Bên cạnh đó, các sản phụ nên thường xuyên kiểm tra huyết áp ngay tại nhà để sớm phát hiện các triệu chứng, từ đó cấp cứu và chữa trị tiền sản giật kịp thời, giảm thiểu những rủi ro đáng tiếc.

Võ Thu