Trước đó, ngày 02/4/2019, bệnh nhân Nguyễn Thị Kh. sinh năm 1967 (ở Lũng Đông, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng) đến bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khám vì thấy bụng phát triển to bất thường kèm thiếu máu. Qua kiểm tra, chiếu chụp cắt lớp, ekip phát hiện bệnh nhân có khối u xơ tử cung to bất thường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe bản thân nên đề nghị nhập viện phẫu thuật.

Do tiền sử bệnh nhân bị tiểu đường nên trước khi tiến hành mổ, các bác sĩ đã cho bệnh nhân điều trị bệnh tiểu đường. Qua 1 tuần điều trị, khi chỉ số đường huyết bệnh nhân đã ổn định, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm – Giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng hội chẩn, chỉ định mổ cắt bỏ u xơ tử cung. Tuy nhiên, do khối u quá to, để lấy được nó, bác sĩ đã phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung của người bệnh.

Kip mổ BV Phụ sản Hải Phòng đang thực hiện ca u xơ tử cung to bất thường. Ảnh: TL

Sáng ngày 09/4/2019, đích thân PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm thực hiện ca mổ này và thành công. Sau 30 phút thực hiện, ekip đã lấy được khối u ra khỏi bụng chị Kh. Qua kiểm tra cho thấy, khối u nặng 2,5 kg tương đương thai 8 tháng tuổi. Đây là trường hợp thứ 2, bệnh viện tiếp nhận và phẫu thuật mổ thành công, cắt bỏ khối u to. Trước đó, 1 bệnh nhân nhập viện và được ekip bệnh viện Phụ sản Hải Phòng phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 3kg.

Khối U xơ to tương đương thai 8 tháng của bệnh nhân Kh

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đang dần hồi phục.

Đại diện BV Phụ sản Hải Phòng cho biết: Từ tháng 10/2018, Bệnh viện đã đầu tư và triển khai kỹ thuật nút mạch điều trị u xơ tử cung. Sau vài tháng, hiện đã có hàng chục ca nút mạch u xơ tử cung do các bác sĩ của Bệnh viện phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai thực hiện, tất cả các ca đều thành công, các khối u teo nhỏ dần vì thiếu máu, trở thành sẹo nhỏ, tử cung người bệnh được bảo tồn.

Ngày nay rất nhiều chị em phụ nữ bị u xơ tử cung, thường chiếm tỉ lệ rất cao ở phụ nữ trên 40 tuổi. Bên cạnh đó u xơ tử cung cũng gặp nhiều ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, ảnh hưởng tới sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, dễ gây sảy thai hoặc vô sinh.

Để phát hiện sớm u xơ tử cung chị em phụ nữ nên đi khám tầm soát ít nhất mỗi năm/lần, đặc biệt là đối với những phụ nữ trên 40 tuổi.

Khi khối u xơ còn nhỏ (<10 cm), điều trị u xơ tử cung bằng kỹ thuật nút mạch là lựa chọn mới, giúp người bệnh điều trị khỏi bệnh nhưng vẫn giữ được tử cung, đặc biệt đối với những phụ nữ còn trong độ tuổi sinh sản.

U xơ tử cung là những khối u nhỏ phát triển và thành hình từ lớp cơ của tử cung. U xơ tử cung có thể có một hay nhiều u, đường kính thay đổi từ vài milimét đến vài chục milimét. U xơ tử cung là một loại u lành tính và thường không phát triển thành ung thư. Người bệnh khi thấy có những bất thường xảy ra như rối loạn kinh nguyệt, đi tiểu nhiều lần, tiểu tiện khó… có thể u xơ tử cung đã gây ra biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Minh Lý