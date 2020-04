Kinh hãi người phụ nữ ôm ngực thủng lỗ xì dịch cầu cứu bác sĩ

Ngày 26/4, Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết vừa tiếp nhận xử trí cấp cứu một phụ nữ bị biến chứng nguy kịch sau nâng ngực.

Bệnh nhân là N.T.T.H (40 tuổi, ngụ TP HCM). Chị H. nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngực phải bị thủng lỗ sâu, vùng da ngực bị rách gần 6cm2, máu và chất dịch lạ tuôn ra liên tục cứ như bị một vật nhọn đâm thủng.

Chị H. đã 2 lần nâng ngực bằng phương pháp tiêm silicon dạng lỏng. Lần đầu là cách đây khoảng 20 năm, sau khi tiêm silicon được một thời gian dài thì thấy vẫn chưa hài lòng nên đã quyết định tiêm lần hai (sau đó 5 năm). Đầu năm nay, bỗng dưng ngực phải ngày càng căng cứng và xuất hiện nhiều đốm màu tím, ngày càng sậm màu. Gần đây nhất là cả tháng nay ngực chị xuất hiện 1 lỗ thủng sâu, to và miệng vết thương liên tục chảy dịch vàng đục, cộng với việc quá đau nhức nên chạy vào viện cấp cứu.

Cả đống silicon được lấy ra từ ngực người phụ nữ

Nhận định đây là trường hợp hoại tử ngực do tiêm silicon lỏng nên cần phải cấp cứu khẩn cấp. Trong hơn 5 tiếng, các bác sĩ đã nạo vét các khối silicon đóng vón cục, cắt lọc mô hoại tử, tạo hình khép lỗ thủng trên ngực phải. Hiện sức khỏe chị H đã ổn định, tiếp tục tiêm truyền kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc, cho biết do bệnh nhân tiêm silicon lỏng vào vùng ngực để ngực to hơn. Tuy nhiên, vì tiêm silicon quá nhiều và mũi tiêm quá sâu nên đã chọc thẳng vào cả mô tuyến và cơ ngực. Hậu quả là tạo thành các khối u xơ cứng và các khối áp-xe quá to nên phá hủy thành ngực, các mô mềm tạo thành lỗ rò lớn ngoài da.

Silicon đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu gây ra hoại tử và biến chứng nặng nề, hoại tử, khó xác định ranh giới mô tuyến, mô cơ với silicon dẫn đến khó khăn trong việc giải phẫu tách triệt để các khối silicon. Đây là ca biến chứng thứ 3 hoại tử ngực do bơm silicon lỏng vào ngực mà bệnh viện tiếp nhận trong 7 ngày qua.

Theo Người lao động