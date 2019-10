Kiểu làm đẹp hút mỡ chỗ thừa, "đắp đầy" chỗ thiếu thực chất là gì, biến chứng chết người ra sao?

ThS Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho hay: Mỡ tự thân được xếp vào nhóm các vật liệu làm đầy tổ chức (filler). Kỹ thuật cấy ghép mỡ tự thân thường được sử dụng để thay thế những phần tổ chức bị khuyết thiếu, đặc biệt là do quá trình lão hóa gây ra, còn gọi là trẻ hóa.



Phương pháp làm đẹp này hiện đang được xem là "cơn sốt", nhiều người lựa chọn.

Hình ảnh đáng sợ của cô gái trẻ hút mỡ tự thân bơm vào hai rãnh cười nhưng bị biến chứng

Theo BS Sơn, cấy ghép mỡ tự thân thường được chỉ định để: Làm đầy ngực (nâng ngực); nâng mông; Làm đầy vùng chũm sau thủ thuật cắt xương chũm để điều trị viêm tai xương chũm, tạo hình mũi; Trẻ hóa khuôn mặt với các kỹ thuật làm đầy hố thái dương, má hóp, làm đầy rãnh, nếp nhăn vùng mặt; Làm đầy sẹo lõm, vết loét, vết thương do bỏng...

Quy trình hút mỡ tự thân để làm đẹp diễn ra như thế nào?

Theo các bác sĩ, cấy ghép mỡ tự thân là kỹ thuật lấy mỡ từ vùng này cấy ghép vào vùng khác trên cùng một cơ thể. Vùng cho mỡ thường có lượng mỡ thừa như đùi, mông, bụng, nọng cằm, bắp tay.

3 bước để thực hiện thủ thuật gồm: (1) Xác định vùng cần cấy mỡ và lượng mỡ cần cấy. Mỡ thường được lấy ở những vùng dư thừa; (2): Đưa lượng mỡ vừa lấy được vào dụng cụ chuyên dụng để ly tâm và tách chiết giúp lấy thành phần mỡ có khả năng tăng sinh, làm đầy tổ chức; (3): Dùng cannula đầu tù để cấy mỡ đã lấy được vào vị trí bị khuyết thiếu thông qua các lỗ nhỏ được tạo ra từ trước đó.

Biến chứng khi bơm mỡ vào ngực

Bất kỳ thủ thuật nào cũng có nguy cơ biến chứng. Đối với thủ thuật bơm hút mỡ, tai biến xảy ra có thể do phản ứng thuốc tê, thuốc mê (sốc phản vệ); Thuyên tắc mạch phổi do mỡ (pulmonary fat embolism); Thủng màng phổi do sai sót thao tác khi bơm mỡ nâng ngực. Đây đều là 3 tai biến có thể gây chết người khi bơm hút mỡ.

TS.BS Nguyễn Huy Thọ, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Hà Nội, nhiều yếu tố bất lợi xảy ra trong trường hợp này như một lượng mỡ bị xơ hóa, có thể ngấm vôi và tạo ra các hình khối. Những hình khối này sẽ lẫn lộn và gây khó khăn cho những người làm siêu âm, X-quang nhằm phát hiện khối u bất thường trong vú.

Bơm mỡ có thể gây nhiễm trùng không chỉ gây nguy hiểm cho bộ ngực, mà còn nguy hiểm đến tính mạng khách hàng. Bên cạnh đó, mỡ tự thân được đưa vào ngực, dù là từ các bộ phận khác nhau trên cùng một cơ thể vẫn có nguy cơ gây kích thích, tạo u bất thường, vú bị xơ cứng (nếu bơm nông).

Khuyến cáo nào khi lựa chọn làm đẹp bằng mỡ tự thân?

Theo BS Thọ, để thực hiện phương pháp nâng ngực bằng mỡ tự thân thành công đòi hỏi trình độ thẩm mỹ cao và tay nghề bác sĩ lâu năm.

TS Thọ khuyến cáo việc này chỉ nên thực hiện tại bệnh viện có quy trình quản lý chặt chẽ và có đủ trang thiết bị chuyên khoa. Tại bệnh viện, cuộc phẫu thuật này sẽ được nhóm bác sĩ, kỹ thuật viên các ngành gồm: gây mê, phẫu thuật, dụng cụ, hồi sức tiến hành. Nếu nhóm không đủ người, khi có biến chứng xảy ra, bệnh nhân rất dễ gặp nguy hiểm.

Còn BS Sơn từng gặp trường hợp biến chứng nặng sau khi cấy mỡ tự thân. Ông cảnh báo để thực hiện thành công cấy ghép mỡ tự thân nói chung, cần có những thiết bị chuyên dụng hút, xử lý sau khi hút và thiết bị bơm mỡ. Người thực hiện phải được huấn luyện đầy đủ về kỹ thuật và phải tiến hành trong điều kiện tuyệt đối vô trùng.

Q.An