Khuẩn có trong sản phẩm dinh dưỡng công thức của Pháp khiến Bộ Y tế thu hồi khẩn gây hại cỡ nào?

12 sản phẩm dinh dưỡng công thức nhiễm khuẩn Salmonella Poona đã được nhập về Việt Nam

Trước đó, ngày 28/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông tin từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về sự cố an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm Salmonella Poona xảy ra tại Pháp.

"Một cuộc điều tra đã được tiến hành tại Pháp và tìm ra mối liên quan giữa các trẻ bị bệnh với việc sử dụng một số sản phẩm dinh dưỡng công thức" - Cục An toàn thực phẩm cho biết.

Modilac Expert AR 1 ở hai lô 11809217 và 149809517 là sản phẩm bị cảnh báo

Ngay khi nhận được thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã ngay lập tức liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên tại Việt Nam để khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường và báo cáo kết quả thu hồi về Cục hàng ngày để giám sát.

Đồng thời, Cục đã có văn bản khẩn gửi các cơ quan hải quan và cơ quan kiểm tra nhà nước để dừng nhập khẩu các lô sản phẩm bị cảnh báo tại cửa khẩu và yêu cầu 63 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trong cả nước tiến hành giám sát các lô sản phẩm bị cảnh báo và tiến hành thu hồi ngay khi phát hiện ra.

Theo thông tin cảnh báo ban đầu, có 12 sản phẩm thuộc 22 lô bị cảnh báo đã nhập khẩu về Việt Nam trong năm 2017 và 2018 với danh sách cụ thể trong bảng sau:

Trước đó, năm 2017-2018, Cục An toàn thực phẩm đã 3 lần đưa ra cảnh báo về sản phẩm sữa do Tập đoàn Lactalis (Pháp) sản xuất nghi nhiễm khuẩn Salmonella vào tháng 12/2017.

Khuẩn Salmonella là gì?

Khuẩn Salmonella là một bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn gọi là Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu trong cơ thể và các nơi khác trong cơ thể. Khuẩn này có thể gây tiêu chảy và thương hàn.

Salmonella có thể có trong thịt, trứng,gia cầm và hải sản sống, hoa quả, thậm chí sữa không đảm bảo vệ sinh... Nhiễm vi khuẩn Salmonella tương tự như viêm dạ dày. 3 triệu chứng chính của nhiễm khuẩn salmonella là tiêu chảy, sốt và đau bụng. Các triệu chứng thường xuất hiện từ 12-72h sau khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn.

Phần lớn bệnh nhân bị nhiễm trùng nhẹ sẽ tự khỏi sau 4 đến 7 ngày mà không cần điều trị. Nếu nhiều người cùng ăn thực phẩm bị nhiễm khuẩn (ở lớp học, bữa tiệc, bếp ăn tập thể, nhà hàng...), có thể sẽ có khả năng một vụ ngộ độc tập thể. Một số người bị tiêu chảy nặng phải nhập viện để truyền dịch và sử dụng kháng sinh.

Khi các triệu chứng trở nên xấu hơn, người bệnh có nguy cơ nhiễm trùng lây lan sang máu cũng như các bộ phận khác. Đây chính là thời điểm salmonella có thể đe dọa tính mạng.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên và đền ghi thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo trên thị trường.

Cục này cho biết đang tiếp tục liên hệ với đầu mối INFOSAN tại Pháp để cập nhật thông tin chi tiết hơn và hình ảnh sản phẩm đển gười tiêu dùng dễ nhận diện sản phẩm.

T.Nguyên