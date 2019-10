Khối u nặng gần 4 kg, lủng lẳng như quả bưởi trên ngực nữ bệnh nhân

14 năm trước, chị Sàn Sín C (quê Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) phát hiện có khối u nhỏ bên vú trái. Vì nhà nghèo không có điều kiện lại không đau đớn gì nên chị C chủ quan không đi khám. 2 năm trở lại đây, u phát triển nhanh gây đau.

Nghe mọi người mách đến thầy lang bốc thuốc về uống sẽ khỏi, chị C làm theo và duy trì đắp lá, uống thuốc nam mà "thầy" đưa. Tuy nhiên, càng uống, khối u vú càng to ra. Thấy vậy, chị C phải mặc áo rộng để tránh cọ xát vào ngực gây đau.

Khối u vú nặng gần 4kg ở ngực bệnh nhân

Gần đây, khi có cảm giác khối u trực "nổ tung", chị C mới được gia đình đưa tới Bệnh viện K để khám. Khi ấy, khối u "khủng" của chị đã chiếm toàn bộ vú trái, có dấu hiệu chảy mủ.

BS Nguyễn Nhật Tân - Khoa Ngoại vú (Bệnh viện K) cho biết, khối u phát triển to chiếm toàn bộ vú trái do bệnh nhân đắp lá lâu năm khiến tăng sinh mạch, chảy máu. Nếu bệnh nhân không phẫu thuật, hậu quả rất khó lường vì khối u có thể vỡ bất kỳ lúc nào.

Khi đó, bệnh nhân có thể phải đối mặt với nguy cơ nhiễm khuẩn, nhiễm trùng, chảy mủ hôi, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống và sức khỏe. Vấn đề khó khăn với ê kíp phẫu thuật là phải xử trí cầm máu tốt và làm vạt tạo hình để đảm bảo thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Trước tình hình trên, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân. Sau 3 giờ phẫu thuật, khối u nặng gần 4kg, kích thước khoảng 18x20cm đã được xử lý. Bệnh nhân đã ổn định và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Theo TS.BS Lê Hồng Quang - Trưởng Khoa Ngoại vú, đây là trường hợp u phyllodes ác tính hay còn gọi là u dạng lá. Nếu bệnh nhân đến viện sớm hơn, việc điều trị sẽ hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, trường hợp này, do bệnh nhân dùng các bài thuốc dân gian, khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng, gây khó khăn cho việc điều trị.

Theo đó, các chuyên gia khuyến cáo, ung thư vú là căn bệnh có thể phát hiện sớm và chữa khỏi nếu điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản, tỷ lệ chữa khỏi càng cao và chi phí điều trị càng thấp.



Chị em nên tự khám vú tại nhà để dự phòng nguy cơ ung thư vú

Vì vậy chị em phụ nữ nên thăm khám sức khỏe định kỳ hoặc tự kiểm tra khám vú tại nhà, khi thấy dấu hiệu bất thường ở vú cần đến cơ sở chuyên khoa uy tín để thăm khám, điều trị kịp thời.



Nguyễn Mai