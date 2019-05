Hy hữu: Đinh cố định xương vai "chạy xuống" khoang màng phổi

Người bệnh Đ.T.H. (18 tuổi, trú tại Tân Sơn, Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng đau vùng đáy phổi trái, đau thượng vị lan ra sau lưng kèm theo khó thở nhẹ, thông khí phổi trái giảm. Tiền sử: đã phẫu thuật kết hợp xương đòn trái bằng 2 đinh kirschner cách 7 tháng.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã chỉ định chụp X-quang và cắt lớp vi tính lồng ngực. Kết quả phim cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy: dị vật dạng kim khí trong khoang màng phổi trái, tràn khí khoang màng phổi trái.

Các bác sĩ chỉ định: phẫu thuật nội soi ngực trái để lấy dị vật và xử lý tràn khí khoang màng phổi trái. Sau phẫu thuật 1 ngày, người bệnh ổn định, đã được rút bỏ dẫn lưu khoang màng phổi, đi lại và ăn uống gần như bình thường.

Theo bác sĩ Dương Xuân Phương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân chia sẻ: đây là một ca bệnh hy hữu, hiếm gặp. Nguyên nhân là do chiếc đinh đó di chuyển từ vị trí xương đòn trái theo thời gian nó rơi tự do vào trong khoang màng phổi trái. Trước khi mổ ca bệnh này, thì kíp phẫu thuật và kíp gây mê hồi sức đã chuẩn bị tối đa các phương án đề phòng nếu có tổn thương hệ thống mạch máu lớn và tim. Rất may mắn là chiếc đinh chỉ làm rách nhu mô phổi gây tràn khí khoang màng phổi trái.

