Huy động hơn 500 cán bộ y tế phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều

Ngày 26/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm này, công tác y tế phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội đã hoàn tất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngành Y tế đã phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành và TP Hà Nội, Lạng Sơn đã bố trí đầy đủ nhân lực với hơn 500 cán bộ y tế, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế đối với Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2.

Cán bộ y tế sẵn sàng phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Trong đó, PGS Khuê nhấn mạnh, công tác y tế được đặc biệt quan tâm là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác cấp cứu các trường hợp ốm cho các đại biểu, các cán bộ phục vụ, các phóng viên trong nước và quốc tế.

Đồng thời công tác y tế chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm hoạ nếu có.

Bộ Y tế đã chỉ định các Bệnh viện Hữu Nghị, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện E, trực cấp cứu 24/24 giờ, ngoài ra có các cơ sở y tế tại các địa điểm thuộc trung tâm Hội nghị quốc tế.

Tổ Y tế của 2 bệnh viện Xanh Pôn và Hữu Nghị phục vụ trực tại Trung tâm báo chí quốc tế

Cùng với đó, tại Trung tâm báo chí quốc tế, Tổ Y tế của 2 bệnh viện Xanh Pôn và Hữu Nghị gồm 10 người và 2 xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị, thuốc thiết yếu phục vụ công tác cấp cứu.

Các Tổ Y tế, bệnh viện tại Hà Nội, Lạng Sơn sẵn sàng ứng trực để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự Hội nghị trong trường hợp không may bị ốm, chấn thương, tai nạn.

Kiểm tra cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, sáng 26/2.

Với quan điểm, ngay khi các đại biểu bước chân đến Việt Nam đã được chăm sóc y tế và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sở Y tế Hà Nội đã bố trí Tổ Cấp cứu y tế của Trung tâm 115 thường trực cán bộ và xe ô tô cứu thương trực đón và tiễn Đoàn, tháp tùng Đoàn đại biểu từ sân bay Quốc tế Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội.

Tại Lạng Sơn - cửa khẩu Đồng Đăng, Sở Y tế Lạng Sơn đã bố trí Tổ Y tế của BVĐK tỉnh Lạng Sơn đã túc trực phục vụ và đi theo đoàn về đến Hà Nội.

Bên cạnh đó, các đội cấp cứu lưu động, dự phòng luôn sẵn sàng hoạt động để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm hoạ nếu có.

Để đảm bảo thành công cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ- Triều Tiên lần thứ 2 được tổ chức tại Việt Nam, Bộ Y tế đã chỉ đạo ngành y tế Hà Nội phát động vệ sinh xanh sạch đẹp toàn thành phố, các nhà hàng phải chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh thực phẩm.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm đã được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước khi diễn ra sự kiện, các đơn vị chức năng của Bộ Y tế như Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục An toàn thực phẩm tăng cường công tác kiểm dịch, giám sát dịch chặt chẽ.

Võ Thu