"Hết dịch rồi chúng mình cưới nha anh"

Bác sĩ Băng tâm sự, lần đầu đám cưới của họ đã phải hoãn vào tháng 4 vì lúc đó phải thực hiện lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID – 19. Nay quyết định hoãn lần thứ 2 (dự kiến vào ngày 21/8 âm lịch) khiến chị suy nghĩ nhiều lắm.

"Khi bày tỏ nguyện vọng của mình với người chồng tương lai thì anh động viên luôn vào đó nhớ giữ gìn sức khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Khi nào hết dịch chúng ta sẽ làm đám cưới thật vui. Nghe anh nói vậy tôi yên tâm lắm. Rồi gia đình nội ngoại cũng thông cảm và ủng hộ việc làm của tôi. Đây cũng động lực để tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp hết sức mình vào công cuộc chống dịch chung của cả nước" – bác sĩ Băng nói.



Bác sĩ Băng (bên trái ngoài cùng) cùng kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh.

Ngoài bác sĩ Băng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An còn có kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh cùng Khoa Xét nghiệm và 14 bác sỹ, kỹ thuật viên của các bệnh viện trong tỉnh chi viện cho Đà Nẵng.



Ông Tăng Xuân Hải – Giám đốc Bệnh viện đã chia sẻ: "Khi Đà nẵng gặp khó khăn, toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn trong tư thế sẵn sàng lên đường chi viện, tiếp sức cho các bệnh viện. Trong đoàn công tác lần này, tuy mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, bác sỹ Cao Thị Kim Băng hoãn cưới lần 2 và kỹ thuật viên Nguyễn Viết Minh đang chăm sóc bố bị bệnh, lên đường chi viện cho Đà Nẵng thể hiện sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của sức trẻ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An nói riêng và của ngành Y tế Nghệ An nói chung đối với công tác phòng chống dịch của cả nước".

Các đồng nghiệp động viên 2 "chiến sĩ" của khoa lên đường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước đó, ngày 14/8, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng có công văn đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) vào Đà Nẵng để tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Ngay trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.

Sáng 15/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn đồng ý cử 16 nhân viên y tế (2 bác sỹ hồi sức cấp cứu, 2 bác sỹ truyền nhiễm, 2 bác sỹ xét nghiệm, 03 kỹ thuật viên huyết học, 04 kỹ thuật viên sinh hóa và 03 kỹ thuật viên vi sinh) tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.

