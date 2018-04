Hàng chục người bị "giám sát" sức khỏe khi nữ sinh 15 tuổi mắc viêm màng não mô cầu

BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, ngày 13/4, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, đi ngoài không tự chủ. Gia đình em ngay lập tức đưa bệnh nhân này vào cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội).

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất nặng, hôn mê, phải đặt nội khí quản thở máy, xuất hiện chấm xuất huyết hoại tử hình sao rất đặc trưng của bệnh viêm màng não do não mô cầu. Bệnh nhân được chỉ định chọc dịch não tủy xét nghiệm, ngoáy dịch mũi họng kết quả khẳng định em bị viêm màng não do não mô cầu.

5 ngày sau vào viện, bệnh nhân này đã khá hơn. Bệnh nhân được cách ly phòng riêng. 14 người tiếp xúc gần bệnh nhân này đã được Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội đã lập danh sách, sử dụng kháng sinh dự phòng theo dõi sức khỏe.

Được biết, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho một bé gái 14 tháng tuổi nghi ngờ bị viêm màng não do não mô cầu. Ngày 13/4, trẻ có biểu hiện sốt cao, liên tục, sốt nóng, có các cơn co giật, tím tái, lơ mơ, được gia đình đưa vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (cơ sở 2). Hiện trẻ tỉnh táo, sốt nhẹ, được nằm phòng cách ly.

Cũng tương tự với ca bệnh 15 tuổi, 26 người lớn và 2 trẻ nhỏ tiếp xúc gần với bệnh nhi 14 tháng tuổi này cũng được lập danh sách, theo dõi, uống kháng sinh dự phòng.

Hiện khu vực sống của hai bệnh nhân này chưa phát sinh ca bệnh nào mới. Tuy nhiên, cán bộ y tế đã tiến hành vệ sinh môi trường phun khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B 0,5% hoạt tính tại nơi ở, nơi làm việc của người bệnh; tư vấn người dân mở cửa thông thoáng khí, giặt, vệ sinh chăn màn, vật dụng cá nhân..

Bệnh viêm màng não do não mô cầu là một bệnh nhiễm khuẩn cấp tính xảy ra đột ngột với các triệu chứng sốt, đau đầu dữ dội, buồn nôn và nôn, cổ cứng, thường có ban xuất huyết hình sao hoặc có thể có mụn nước. Bệnh nhân thường lơ mơ hoặc hôn mê.

Viêm não mô cầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có thể dẫn tới tử vong hoặc để lại nhiều di chứng nặng, đặc biệt lây lan qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm.

Có trường hợp biểu hiện mệt lả đột ngột, xuất hiện mảng xuất huyết và sốc. Ngày nay, nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực thì tỷ lệ tử vong từ 5% đến 15%.

Bệnh viêm màng não do não mô cầu được xem là nguy hiểm nhưng có thể dự phòng bằng cách tiêm vaccine.

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), viêm màng não do não mô cầu có các thể lâm sàng đa dạng như viêm màng não tuỷ cấp có mủ, nhiễm vi khuẩn huyết do não mô cầu (meningococcemia), viêm khớp do não mô cầu, viêm màng trong tim do não mô cầu. Ngoài ra, có nhiều người bị nhiễm não mô cầu nhưng chỉ có sốt và/hoặc viêm mũi họng.

Bệnh dễ nhầm các bệnh khác như liên cầu khuẩn vì cũng có ban hoại tử trên da. Bệnh nhân có triệu chứng ban đầu như viêm họng nên bệnh khó phát hiện sớm.