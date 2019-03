Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (Công an TP Hà Tĩnh)

Trước đó, vào sáng ngày 9/3, bệnh nhân Bùi Việt Hoàng (trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên) bị suy thận mạn độ 4, suy tim độ 4 chuẩn bị tiến hành chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sức khoẻ rất yếu, cần được truyền máu nhóm AB gấp.

Phía bệnh viện đã phát đi thông báo và liên hệ với các câu lạc bộ Ngân hàng máu sống trên địa bàn để xin sự giúp đỡ.

Nhận được tin, ngay lập tức 2 chiến sĩ Trần Văn Nam (Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Hữu Thọ (Công an TP Hà Tĩnh), thành viên CLB Ngân hàng máu sống Công an tỉnh đã tới bệnh viện hiến 2 đơn vị máu.

Nhờ hành động kịp thời đó mà bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sực khỏe đã ổn định.

Và đồng chí Trần Văn Nam (Phòng Cảnh sát cơ động) hiến máu cứu người

Đây không phải là lần đầu tiên, mà trước đó, các thành viên trong CLB Ngân hàng máu sống của Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có nhiều hành động kịp thời, chia sẻ giọt máu đào cứu giúp cho nhiều bệnh nhân.

