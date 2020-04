Hà Tĩnh: 2 bệnh nhân ra viện sau hơn 2 tuần điều trị

Theo đó, ngày 31/3, BN210 nghi ngờ nhiễm COVID-19 được chuyển từ điểm cách ly xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc lên Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc. 1 ngày sau được xác định dương tính chuyển lên Bệnh viện dã chiến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) điều trị.

Sau 1 tuần, bệnh nhân này có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, 3 ngày sau xét nghiệm lại lại bất ngờ dương tính trở lại. Bằng các phương pháp tăng cường điều trị tích cực, trong 2 lần tiếp theo, bệnh nhân 210 được xét nghiệm đều cho kết quả âm tính và xác định khỏi bệnh.

Hai bệnh nhân được trao giấy chứng nhận khỏi bệnh. Ảnh: Minh Tiến

Ngày 4/4, bệnh nhân 238 cách ly tại BV Đa khoa huyện Thạch Hà được xác định dương tính cũng được chuyển lên điều trị cùng bệnh viện với BN210. Điều bất ngờ chưa từng thấy, cả 4 lần xét nghiệm tiếp theo đều có kết quả âm tính và được xác định khỏi bệnh. Cả hai bệnh nhân này đều không có các biểu hiện đặc trưng của bệnh như ho, rát họng, khó thở...

Một điều khá hi hữu, cả hai bệnh nhân này, những ngày đầu về điểm cách ly ở Quảng Bình và ở xã ngủ cùng với người thân cách ly cùng phòng nhưng cả hai người tiếp xúc gần, thân thiện, thậm chí đắp chung chăn và không đeo khẩu trang khi ngủ nhưng sau 4 và 5 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Người dân trên địa bàn Hương Sơn luôn sát cánh cùng bệnh viện tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Minh Tiến

Gần 100 công dân khác được xác định là F1 hiện đang có kết quả âm tính sẽ được về nhà trong vài ngày tới. Trao đổi với chúng tôi, cả hai bệnh nhân 210 và 238 đều gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ đã chữa lành bệnh cho mình và cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, công an, quân đội và các tình nguyện viên đã giúp đỡ, ủng hộ cho mình trong thời gian qua.

Như tin chúng tôi đã đưa, 2 bệnh nhân 210, 238 đều là nhân viên làm việc tại quán Bar The For You tại Bangkok (Thái Lan) nơi có đến 6 nhân viên người Việt bị lây nhiễm, BN122 khi đến thăm bạn là BN146 cũng bị lây nhiễm. Hiện đã có 6/7 bệnh nhân được ra viện. Bệnh nhân 265 còn lại cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Quốc Hiệp