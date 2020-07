Hà Nội tổng rà soát những trường hợp từ Đà Nẵng trở về

Ngày 28/7, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thành phố cho biết, 105 ngày qua không có ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn.

Nhiệm vụ trước mắt mà Hà Nội yêu cầu các địa phương phải thực hiện là rà soát những trước hợp đi Đà Nẵng và trở về Hà Nội từ ngày 08/7 (du lịch, công tác).

Đối với những người có đến khu vực có nguy cơ cao như: Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn, Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace và các quận: Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hải Châu hoặc các nơi cư trú bệnh nhân… thì tự giác cách ly tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, chủ động kiểm tra thân nhiệt, thông tin đến cơ sở y tế trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.

Đối với những người có đến Đà Nẵng nhưng không đến các khu vực có nguy cơ cao theo lộ trình đã được Bộ Y tế công bố thì thực hiện khai báo y tế. Theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt, đảm bảo vệ sinh cá nhân.

Hà Nội cho biết, người dân không nên quá lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Người dân luôn tinh thần là phát hiện nhanh, xét nghiệm sớm, cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ, người dân tự giác cách ly và chủ động theo dõi sức khỏe.

Tất cả các trường hợp có biểu hiện ho, khó thở, sốt thì cần phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm.

Trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tự cách ly tại nhà; nếu các trường hợp đang được điều trị tại các Bệnh viện thì Bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức khám, chữa bệnh theo đúng quy trình đã được Bộ Y tế quy định về phòng chống dịch COVID-19 (đặc biệt các trường hợp có tiền sử đã đi về từ vùng có dịch.

Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ công tác nhập cảnh, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Duy trì đội phản ứng nhanh thường xuyên trực 24/24/7 để tiếp nhận, xử trí các thông tin của người dân khi có yêu cầu.

Xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 02 lần đối với các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào Hà Nội, nếu cần thiết xét nghiệm lại sau 01 tháng.

Tất cả các trụ sở, cơ quan, xí nghiệp, đơn vị trên địa bàn phải thực hiện các biện pháp phòng và ngăn ngừa dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế, như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay…

