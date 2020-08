Hà Nội chuẩn bị có thêm khoảng 900 người trở về từ Đà Nẵng

Báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội chiều nay (10/8), ông Đỗ Thái Sơn - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, tính đến nay, đơn vị đã hoàn tất việc rà soát các trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 751.

Hiện có 1.018 trường hợp đang được cách ly, chăm sóc tại các doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố.

Ông Sơn cho biết, đến ngày 12/8 tới đây, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận gần 900 trường hợp trở về từ Đà Nẵng và tổ chức cách ly tại trường quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố chiều nay (10/8). Ảnh: Trung Đông

Cũng tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua đơn vị, ngoài việc chỉ đạo các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới trên phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để phối hợp cung cấp thông tin với ngành y tế, thì đơn vị đã và đang quản lý, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, đi từ nước ngoài về. Đặc biệt là những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Đồng thời, tập trung vào hành vi mở cửa hàng các dịch vụ kinh doanh đang bị dừng hoạt động. Đến nay, đơn vị đã xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội, đơn vị này đã chỉ đạo công an các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Phúc Thọ duy trì các chốt để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cách ly tạm thời liên quan đến dịch COVID-19.

Hiện tại Bệnh viện Công an Thành phố đang tổ chức cách ly cho 104 trường hợp.

Đặc biệt, công an thành phố chưa xử phạt trường hợp nào không đeo khẩu trang nơi công cộng mà vẫn đang tập trung tuyên truyền nên cũng đề nghị thành phố có quy định cụ thể hơn.

B.Loan