Em tử vong, anh nguy kịch vì gói thuốc chuột rơi ở bếp

Trưởng công an xã Quỳnh Văn (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) Lê Văn Thành sáng nay cho biết, chiều 27/7, sau khi bố mẹ đi làm, cháu gái Nguyễn Thị Thư (SN 2017, trú tại xã Quỳnh Văn) cùng anh trai 4 tuổi chơi ở nhà.

Trong lúc chơi, 2 cháu nhìn thấy gói thuốc diệt chuột rơi ở nhà bếp, tưởng là gói kẹo nên cùng bóc ra ăn.

Đến 18h tối cùng ngày, khi bố mẹ cháu đi làm về mới hoảng hốt phát hiện 2 con nằm bất tỉnh trên nền nhà bên cạnh gói thuốc chuột.

Gói thuốc chuột nhìn giống như viên kẹo

Hai cháu được người nhà đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, do trúng độc quá nặng, cháu Thư đã tử vong, còn anh trai đang được điều trị tại BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Được biết, gói thuốc chuột trên do gia đình mua về, do chưa sử dụng gác lên nhà bếp đã không may rơi xuống.

Theo Quốc Huy – Phạm Tâm/Vietnamnet