Đường lây nhiễm và dấu hiệu mắc viêm họng do liên cầu

Viêm họng do liên cầu do vi khuẩn có tên là Streptococcus pyogenes, còn có tên là liên cầu tan huyết bêta nhóm A gây ra. Vi khuẩn này lây nhiễm mạnh. Chúng có thể lan truyền qua những giọt li ti trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Trẻ có thể bị nhiễm khuẩn do sờ vào nắm đấm cửa hoặc các bề mặt khác và sau đó đưa chúng lên mũi hoặc miệng. Hiếm khi thức ăn, nước và sữa có thể nhiễm liên cầu.

Trẻ nhỏ đặc biệt nhạy cảm với bệnh truyền nhiễm do hệ miễn dịch vẫn đang phát triển. Hơn nữa, liên cầu khuẩn phát triển tốt ở bất cứ nhóm người nào tiếp xúc gần gũi. Đó là nguyên nhân tại sao chúng lây truyền dễ dàng trong các thành viên trong gia đình, ở trường học và ở nhà trẻ.

Hãy đi khám bác sĩ nếu trẻ có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng của viêm họng liên cầu gồm: đau họng không kèm cảm lạnh hoặc chảy nước mũi; đau họng kèm sưng đau hạch lympho; sốt trên 39,5oC hoặc sốt và đau họng kéo dài trên 48 giờ; có vấn đề về hô hấp hoặc khó nuốt, kể cả nước bọt; có thêm các dấu hiệu và triệu chứng mới ngoài đau họng như đau đầu nặng, đau ngực, hơi thở nông, nổi ban hoặc đau khớp.

Theo BS. Thu Lê/SK&ĐS