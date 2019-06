Đinh vít bằng sắt dài 3,5 cm nằm trong tá tràng cháu bé 20 tháng tuổi

Ngày 15-6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết đơn vị vừa gắp thành công dị vật là một chiếc đinh vít sắc nhọn dài đến 3,5 cm từ tá tràng của một bệnh nhi ra ngoài an toàn.

Đinh vít nằm trong tá tràng cháu bé. Ảnh: BV cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14-6, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp nhận bệnh nhi Ng.H.H. (20 tháng tuổi) với chẩn đoán nuốt phải dị vật kim khí.

Kết quả nội soi cho thấy tại đoạn cuối tá tràng của bệnh nhi có hình ảnh dị vật kim loại một đầu sắc nhọn (ốc vít kim loại) dài 3,5 cm. Chiếc đinh vít có một đầu rất sắc nhọn có thể đâm thủng ruột, dạ dày của trẻ, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành nội soi gắp dị vật ra ngoài an toàn bằng phương pháp thòng lọng.

Chiếc nhẫn nằm trong dạ dày bé 13 tháng tuổi - Ảnh: BV cung cấp

Trước đó, vào ngày 9-6, cháu L.Đ. (13 tháng tuổi, trú tại TP Vinh), nhập Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với dị vật là một chiếc nhẫn đính đá nằm trong dạ dày. Dưới tác động lực co bóp của dạ dày, dị vật đã gây nên tình trạng xước xát niêm mạc, xung huyết dạ dày của bé Đ.. Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ đã gắp dị vật trong dạ dày của bé ra ngoài an toàn.

Theo Người lao động