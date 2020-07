Đà Nẵng rà soát người nhập cảnh sau khi có ca nghi mắc Covid

Tối 24/7, Công an Đà Nẵng đã họp khẩn để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Cuộc họp này diễn ra sau khi Sở Y tế Đà Nẵng công bố thông tin ông T.V.D. (57 tuổi, trú quận Liên Chiểu) có kết quả xét nghiệm 3 lần dương tính Covid-19.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên. Ảnh: D.Hùng.

Chủ trì cuộc họp, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết các trường hợp có liên quan đến bệnh nhân T.V.D.

Đồng thời, các đơn vị cử lực lượng phối hợp với ngành y tế và chính quyền địa phương triển khai các phương án phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Bắt đầu từ 17h ngày 24/7, toàn lực lượng công an thành phố phải tổ chức ứng trực 100% quân số để tham gia phòng, chống dịch Covid-19", tướng Viên chỉ đạo và yêu cầu công an các địa phương tăng cường rà soát người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ đạo xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực, trốn cách ly, không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, chống người thi hành công vụ; đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Giám đốc Công an Đà Nẵng cho rằng rất có thể một số kẻ sẽ lợi dụng tình hình dịch bệnh để thực hiện các hành vi phạm pháp nên công an các địa phương phải tăng cường công tác nắm tình hình, bám chắc địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự.

"Phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá, buôn bán, vận chuyển trái phép các vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh nhằm thu lợi bất chính", tướng Viên nhấn mạnh.

Đại tá Trần Đình Chung, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết các lực lượng công an đang khẩn trương rà soát toàn bộ người nước ngoài, nhất là khách Trung Quốc lưu trú trên địa bàn.

