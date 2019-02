Cứu thành công người đàn ông Hàn Quốc bị đột quỵ não nguy cấp

Bệnh nhân Kim Jung Soo (40 tuổi) quốc tịch Hàn Quốc. Khi đang điều hành sản xuất tại công ty, bệnh nhân ngột đau đầu dữ dội, gọi hỏi chậm chạp, ý thức xấu dần, được sơ cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng). Các bác sĩ đã tiến hành chụp CT não - mạch não và chẩn đoán: bị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch cảnh phức tạp… Bệnh nhân chuyển tuyến tới Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng: hôn mê sâu, thở máy qua nội khí quản, liệt nửa người bên phải, huyết áp cao kịch phát.

Tại Khoa Cấp cứu, qua hội chẩn, các bác sĩ quyết định: Khoa can thiệp tiến hành can thiệp nút Coil phình mạch cấp cứu; Khoa Ngoại thần kinh sẵn sàng phương án phẫu thuật nếu có phù não, tăng áp lực nội sọ; Trung tâm đột quỵ não sẽ thu dung điều hồi sức tích cực toàn diện bệnh nhân trước - trong và sau can thiệp.

Bệnh cảnh xuất huyết dưới nhện cấp tính, có ổ máu tụ lớn nhu mô, phình mạch động mạch cảnh hai bên phức tạp là một trong những thể đột quỵ có nguy cơ tử vong cao lên tới trên 70 %.

Quá trình can thiệp mạch đã được triển khai nhanh chóng. Các bác sĩ của Khoa can thiệp mạch đã tiến hành nút kín hoàn toàn hai túi phình lớn một cách an toàn, loại trừ triệt để nguy cơ vỡ tái phát.

Bệnh nhân sau khi can thiệp đã được điều trị hồi sức tích cực tại Trung tâm Đột quỵ não, sau 10 ngày hôn mê, thở máy bệnh nhân đã cai được thở máy. Rút ống nội khí quản gặp khó khăn do co thắt phế quản và phù nề thanh môn.

Qua 2 lần rút ra đặt lại nội khí quản, kết hợp với săn sóc hô hấp tích cực, bệnh nhân tự thở được mà không phải mở khí quản. Đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục và có thể tiếp tục công tác.

Theo VTV