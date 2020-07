Cứu sống bệnh nhân bị dị vật trong tim hiếm gặp

Sáng 15/7, TS.BS Nguyễn Thái An - Trưởng Khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân có dị vật tim hiếm gặp, chưa từng có trong y văn.

TS.BS Nguyễn Thái An - Trưởng Khoa Hồi sức phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) Ảnh: Kim Vân

Theo đó, bệnh nhân là anh Đỗ Văn Ph., 29 tuổi, quê ở Đắk Lắk, làm nghề chăn nuôi.

Ngày 6/6 vừa qua, anh Ph nhập viện vào khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, sau đó được chuyển khoa Hồi sức phẫu thuật tim vào ngày 15/6.

Theo lời mẹ anh Ph. thì cách ngày nhập viện 1 tháng, anh Ph. sốt cao liên tục kèm mệt mỏi, đi khám ở bệnh viện tỉnh Đắk Lắk được chẩn đoán là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân và hở van tim, theo dõi viêm nội tâm mạc nhiễm trùng.

Sau quá trình điều trị kháng sinh, hạ sốt nhưng không giảm, anh Ph. phải nhập Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây, các bác sĩ nghi ngờ anh Ph. bị nhiễm trùng trong tim. Tiếp đó các bác sĩ tiến hành X-quang phổi bệnh nhân thì thấy tình trạng bình thường. Tuy nhiên khi siêu âm tim thì phát hiện một dị vật hình que trong buồng tim, cắm vào vách tim và lá van, CT-Scan sọ não và các vị trí khác không ghi nhận được ổ nhiễm trùng nào.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm trùng do dị vật thất phải- nhiễm nấm máu. Do vậy, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy dị vật ở tim thất phải.

Kết quả phẫu thuật là các bác sĩ đã lấy được dị vật trong tim thất phải là một cây tăm. Một đầu tăm cắm vào vách liên thất gây nhiều sùi và áp xe ở vách liên thất, đầu còn lại cây tắm cắm vào lá van của van 3 lá gây rách và hở van 3 lá. Sau khi phẫu thuật xong, bệnh nhân tỉnh và thở máy 8 tiếng rồi nằm hồi sức.

Dị vật là cây tăm còn nguyên được các bác sĩ lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy.

Tính đến hôm nay, sau khi trải qua 28 ngày hậu phẫu lấy dị vật ở tim thất phải, sửa van 3 lá đặt vòng van, bệnh nhân Ph. đã hết sốt, sức khỏe ổn định, lại bình thường và ngày mai (16/7) sẽ được ra viện.

Chia sẻ vể quá trình chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Thái An cho biết: "Chúng tôi có mời các bác sĩ chuyên về tim mạch để hội chẩn cho bệnh nhân và mọi người đều bảo những hình ảnh này chưa bao giờ thấy trong y văn".

Bác sĩ Thái An cho biết, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp viêm nội tâm mạc do nấm và do dị vật lâu ngày nằm trong tim gây ra. Bệnh nhân đã được mổ cấp cứu để lấy dị vật và thương tổn khi mở ra trong ổ tim thất phải là một que tăm dài khoảng 10cm, đường kính hơn 1mm cắm trong thành tim vách tim thất, tạo thành ổ áp xe, đâm xuyên thẳng van 3 lá.

Các bác sĩ đã mổ cắt lọc ổ áp xe đó và van 3 lá bị thương tổn do nhiễm trùng lâu ngày và sửa lại van 3 lá đó.

TS.BS Thái An bắt tay chúc mừng bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe. Ảnh: Kim Vân

Cũng theo bác sĩ Thái An, ca phẫu thuật này khó nhất là chẩn đoán bởi vì những hình ảnh thương tổn của bệnh nhân này rất là lạ, trong y văn chưa từng có. Tuy nhiên, các bác sĩ đã quyết định mổ bởi chẩn đoán chắc chắn bệnh nhân phải có một nhiễm trùng. Bằng chứng là các cấy máu bệnh nhân ra dương tính là nấm và tiến hành tầm soát các nguyên nhân nhiễm trùng ở các chỗ khác thì không có vậy nên chắc chắn dị vật trong tim.

"Bệnh nhân buộc phải phẫu thuật bởi bệnh nhân bị nhiễm nấm, để lâu bị nhiễm trùng huyết, gây tổn thương van 3 lá. Nếu không xử lý, để lâu bệnh nhân sẽ bị tử vong" - TS.BS Nguyễn Thái An cho hay.

Kim Vân