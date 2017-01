Cứu 2 bé sinh non nặng dưới 800 gram kèm suy hô hấp nặng

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Hà - Phó trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cho biết các bác sĩ Khoa Sơ sinh của bệnh viện vừa cứu sống, chăm sóc, điều trị thành công cho 2 bé sinh non dưới 800 gram kèm suy hô hấp nặng do bệnh màng trong.

Trẻ sinh non cần được chăm sóc theo phương pháp Kangaroo với mẹ càng sớm càng tốt.

Trước đó, đầu tháng 12/2016, chị N.T. N. (sinh năm 1996, trú tại tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) nhập viện với chẩn đoán thai 27 tuần, ngôi ngang, vỡ ối, nhau tiền đạo trung tâm.

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành mổ lấy thai được bé gái cân nặng chỉ 800 gram.

Khoảng giữa tháng 12/2016, chị T. C. T (trú tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, Cần Thơ) cũng nhập viện với chẩn đoán thai 29 tuần, mẹ tăng huyết áp mạnh, tiền sản giật.

Chị T. lập tức được tiến hành phẫu thuật lấy thai được bé trai với cân nặng 750 gram.

Sau mổ các bé đều được bác sĩ sơ sinh hồi sức nhanh chóng, thở máy và nuôi ăn tĩnh mạch, kháng sinh…

Khi ổn định, bé được cai máy thở chuyển sang thở CPAP (trẻ sẽ được thở qua hệ thống tạo áp lực dương liên tục) và thực hiện Kangaroo với mẹ sớm.

Hiện 2 bé được điều trị tại Khoa Sơ sinh. Đến nay các bé đã tự thở, hấp thu sữa tốt và lên cân nhanh.

Con chị N. từ 800 gram được 1.130 gram, con chị T. từ 750 gram tăng lên 880 gram.

Theo bác sĩ Hà, trường hợp bé sinh non và cực non thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ gây tử vong như suy hô hấp nặng, nhiễm trùng, viêm ruột… do cấu trúc, chức năng cơ thể bé chưa trưởng thành.

Vì vậy, ngoài việc phải chăm sóc các bé ở đơn vị chăm sóc sơ sinh đặc biệt còn phải áp dụng phương pháp Kangaroo và da kề da sớm với mẹ ngay sau sinh để giữ ấm, hạn chế nhiễm trùng, tạo cho bé cảm giác an toàn, được che chở như trong bụng mẹ và giúp trẻ thích nghi dần với môi trường bên ngoài.

Phương pháp này còn được áp dụng ngay cả trường hợp trẻ sau sinh có suy hô hấp cần phải thở NCPAP.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ - cho biết, việc các bác sĩ Khoa Sơ sinh cứu sống thành công cho 2 bé sinh cực non dưới 800 gram kèm suy hô hấp nặng là một kỳ tích và bước tiến lớn trong việc chăm sóc, điều trị các ca sinh cực non, suy hô hấp cho các sản phụ không chỉ ở Cần Thơ mà cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Thời gian qua Bệnh viện đã đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị hiện đại cho Khoa Sơ sinh có đủ năng lực cấp cứu và nuôi sống các bé sinh non, nhờ việc triển khai hàng loạt các kỹ thuật mới.

Theo Thanh Sang/TTXVN