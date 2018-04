Cục trưởng An toàn thực phẩm nói về trao giải thưởng tôn vinh Vinaca

Chiều 24/4, trao đổi với báo chí, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP-Bộ Y tế) cho biết, vừa qua có một số hội, hiệp hội tổ chức trao giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp. Ông Phong cho biết quan điểm là phải tuân thủ đúng Luật Thi đua khen thưởng, thứ 2 là phải có sự tham gia của cơ quan chuyên môn.

"Không thể nói tôn vinh thương hiệu chứ không quan tâm đến chất lượng sản phẩm được. Không những phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà khi tôn vinh doanh nghiệp còn phải tính đến cả việc chấp hành đầy đủ quy định pháp luật của doanh nghiệp đó về thuế, môi trưởng, đảm bảo đời sống người lao động.

Đặc biệt phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc khi tôn vinh doanh nghiệp thì không được thu tiền của doanh nghiệp" - PGS.TS Nguyễn Thanh Phong khẳng định.

Vinaca ung thư Co3.2 không phải là thuốc, không phải là mỹ phẩm, mà là sản phẩm giả sản phẩm thực phẩm chức năng.

Cục trưởng Cục ATTP cho biết thêm, vừa rồi có chuyện tôn vinh 1 doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp đó chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, sản phẩm chưa được cấp phép.

"Như thế là rất có vấn đề" - ông Phong nói.

Trước đó, tháng 10/2017, Công ty TNHH Vinaca được Viện Công nghệ chống làm giả (Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam) phối hợp với Trung tâm Tư vấn hỗ trợ DN và Phát triển thương hiệu trao chứng nhận Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam năm 2017.

Ông Lê Trọng Anh, Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ DN và Phát triển thương hiệu - thường trực ban tổ chức, cho rằng giải thưởng chỉ chứng nhận về thương hiệu, không đánh giá về chất lượng sản phẩm.

"Đánh giá chất lượng sản phẩm là thẩm quyền của các cơ quan khác. Chúng tôi tổ chức chương trình tôn vinh thương hiệu, thấy thương hiệu của Vinaca tốt, nhiều người biết, nhiều chi nhánh, hỗ trợ khởi nghiệp nên phù hợp với tiêu chí" - ông Lê Trọng Anh nói.

Ngoài ra, cũng trong năm 2017, Công ty TNHH Vinaca tiếp tục được vinh danh là thương hiệu bán chạy nhất năm 2017. Chương trình này do Viện Đào tạo - Tư vấn và Phát triển kinh tế (Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức.

Các giải thưởng nêu trên đã được Vinaca in trang trọng trên bao bì để lấy lòng tin của khách hàng.

Ngày 20/4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP đã có quyết định khởi tố vụ án để điều tra hành vi sản xuất và tiêu thụ hàng giả liên quan đến một cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng của Công ty TNHH Vinaca tại quận Kiến An, Hải Phòng.

Vụ việc này được Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng phát hiện hồi đầu năm 2018 khi đội quản lý thị trường số 8 phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng Vinaca thuộc Công ty TNHH Vinaca tại ngõ Đại Tu, tổ dân phố Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An.

Tại buổi kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện bà Đào Thị Chúc - đại diện cơ sở sản xuất, đang phụ trách quản lý khoảng chục công nhân sản xuất sản phẩm thực phẩm chức năng với thành phần chủ yếu là... tro than được tán mịn sau khi đốt tre nứa, gỗ.

6 sản phẩm hóa mỹ phẩm mà cơ sở này sản xuất ra có tên: Vinaca Vi5, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi), Vinaca đa dụng và Vinaca ung thư CO3.2. Trong đó, Vinaca ung thư Co3.2 được cơ sở này dán nhãn "hỗ trợ điều trị ung thư".

Bộ Y tế xác định, sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2 không phải là thuốc, không phải là mỹ phẩm, mà là sản phẩm giả sản phẩm thực phẩm chức năng.

Tính tới 24-4, thanh kiểm tra, hậu kiểm 158.952 cơ sở, số cơ sở vi phạm là 31.138 cơ sở (xấp xỉ 20%), số tiền phạt gần 20 tỷ đồng. Riêng Cục ATTP đã phạt 15 cơ sở với số tiền 934 triệu đồng, dừng lưu thông 8 lô sản phẩm vi phạm, tiêu hủy 2 lô sản phẩm vi phạm, chuyển 6 vụ việc sang cơ quan cảnh sát điều tra; giám sát việc thu hồi và tiêu hủy 22 loại nhãn sản phẩm với gần 102 tấn của 40 cơ sở sản xuất sữa nghi nhiễm vi khuẩn theo cảnh báo của Vinasan. Trong 6 vụ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, có 4 vụ khi hậu kiểm lấy mẫu kiểm nghiệm không đạt 70% theo quy định. 2 vụ nghi giả tài liệu khi làm các thủ tục hành chính

Q.An