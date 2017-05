Công tác y tế sẵn sàng phục vụ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ hai

Để chăm sóc sức khỏe cho các đại biểu tham dự, Bộ Y tế đã bố trí 2 tổ y tế của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị. Mỗi tổ y tế bao gồm 2 bác sỹ, 2 điều dưỡng, 1 lái xe là những cán bộ y tế giỏi, nhiều kinh nghiệm với đầy đủ phương tiện, thuốc, dụng cụ y tế sẵn sàng phục vụ công tác y tế phục vụ hội nghị.

Tại đây, 2 chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tim mạch và hồi sức tích cực là PGS.TS Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai và PGS.TS Đặng Quốc Tuấn- Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực đã có mặt và sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ.

PGS.TS Tạ Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2 và APEC 2017 nói chung là vinh dự và trách nhiệm của các cán bộ y tế Bệnh viện Bạch Mai.

Mặc dù Bệnh viện Bạch Mai luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân, song các cán bộ y tế đã phải thu xếp công việc và hoãn các kế hoạch của bản thân để chuyên tâm phục vụ Hội nghị trong suốt hơn 2 tuần.

Bên cạnh đó, tại các khách sạn có đại biểu lưu trú, Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội cũng bổ trí các tổ y tế thường trực cấp cứu, sẵn sàng chăm sóc và phục vụ sức khỏe các đại biểu và nhân viên phục vụ.

Tổ y tế Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh L.Hảo)

Tại buổi kiểm tra các tổ y tế phục vụ Hội nghị SOM2, đại diện Bộ Y tế cũng đề nghị các cán bộ y tế luôn đảm bảo vị trí và thời gian trực trong suốt những ngày diễn ra Hội nghị. Công tác báo cáo, tổng hợp và liên lạc được thực hiện thường xuyên với Thường trực Tổ công tác y tế phục vụ APEC 2017 là Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Trước đó, để đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM 2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2017 và các cuộc họp liên quan diễn ra từ ngày 09 đến 21/5/2017 tại Hà Nội, Bộ Y tế đã ban hành kế hoạch số: 55/KH – BYT nhằm tổ chức và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các đại biểu khách Quốc tế và trong nước tham dự Hội nghị SOM 2, phóng viên trong nước và Quốc tế và Cán bộ nhân viên tham gia phục vụ Hội nghị SOM 2.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Tổ phó thường trực Tổ Công tác y tế thuộc Tiểu ban An ninh và Y tế của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, công tác y tế phục vụ Hội nghị SOM 2 bao gồm đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị SOM 2; Đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm dịch trước và trong thời gian diễn ra Hội nghị.; Bố trí nhân lực, phương tiện, thuốc, trang thiết bị để thực hiện chăm sóc y tế; Bố trí các Tổ y tế, bệnh viện để xử trí các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời đối với các đại biểu tham dự Hội nghị SOM 2 trong trường hợp không may bị ốm, chấn thương, tai nạn; Chuẩn bị sẵn các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu trong trường hợp xảy ra những tình huống cấp cứu chấn thương, cháy nổ, ngộ độc hàng loạt, thảm hoạ nếu có....

Từ ngày 9-21/5, tại Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM 2) và các cuộc họp liên quan, Đối thoại chính sách cao cấp APEC về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, Đối thoại nhiều bên về hợp tác APEC hướng tới năm 2020 và tương lai, và Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23).

Các hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu nửa chặng đường của Năm APEC Việt Nam 2017, và có vai trò then chốt trong việc triển khai các sáng kiến cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, đồng thời định hướng việc chuẩn bị nội dung và các văn kiện sẽ được trình lên Lãnh đạo các nền kinh tế và các Bộ trưởng APEC thông qua vào tháng 11 tới tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự các hội nghị dự kiến có khoảng 2.000 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có các Bộ trưởng phụ trách về vấn đề thương mại và phát triển nguồn nhân lực của các thành viên APEC, các quan chức cao cấp của 21 nền kinh tế thành viên, cùng đại diện Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC), Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC), Ban Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), chuyên gia hàng đầu của các tổ chức quốc tế cùng lãnh đạo các tập đoàn và các viện nghiên cứu lớn của khu vực…

L.Hảo