Công bố kết quả đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19

Từ ngày 12/8/2020, Sở Y tế TP.HCM đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc triển khai hoạt động phòng, chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID-19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại.



Thành viên Đoàn kiểm tra của Sở Y tế bao gồm các chuyên gia về chuyên khoa Nhiễm, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý nhà nước về công tác khám, chữa bệnh. Đoàn kiểm tra chia làm 3 tổ tiến hành đánh giá mức độ an toàn của bệnh viện dựa vào "Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" do Bộ Y tế ban hành và kiểm tra, hướng dẫn thực hiện "Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm COVID – 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại" (Phiên bản 3.0) do Sở Y tế ban hành.

Do đây là lần đầu tiên các bệnh viện được đánh giá theo 37 tiêu chí bệnh viện an toàn vừa được Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP không để một bệnh viện nào trở thành nơi lây nhiễm nên đoàn kiểm tra quyết định sẽ đánh giá lại lần hai sau 1 tuần đối với tất cả bệnh viện còn ở mức không an toàn trong lần đánh giá thứ nhất, đây là thời gian cần thiết để các bệnh viện rà soát và khẩn trương bổ sung những tiêu chí còn thiếu trong bộ tiêu chí.

Kết quả đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

Tính đến ngày 28/8/2020, đã có 28 bệnh viện được đánh giá và kiểm tra, trong đó: 20 bệnh viện được đánh giá là bệnh viện an toàn; 6 bệnh viện an toàn thấp; 2 bệnh viện không an toàn (đánh giá lần 1).

Trong số 28 bệnh viện đã được đánh giá, có 20 bệnh viện chỉ đánh giá 1 lần (đạt an toàn hoặc an toàn thấp) và 8 bệnh viện phải đánh giá lại lần 2 sau khi được đoàn kiểm tra góp ý, trong đó, đã có 6 bệnh viện đã được đánh giá lại lần 2, hiện còn 2 bệnh viện sẽ được đánh giá lại trong tuần sau.

Trước đó, ngày 16/7/2020, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3088/QĐ-BYT ban hành "Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" áp dụng cho các bệnh viện công lập và ngoài công lập. Bộ tiêu chí cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện; định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế. Đồng thời góp phần bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19, các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Theo đó, trên cơ sở thực hiện hoạt động đánh giá theo bộ tiêu chí này, bệnh viện sẽ xác định được những vấn đề ưu tiên để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh an toàn trong bối cảnh xảy ra dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp khác.

Ngọc Quyên