Cô gái trẻ tử vong sau hút mỡ bụng: Sở Y tế Hà Nội nghi ngờ thêm nhiều nguyên nhân

Liên quan vụ việc một cô gái trẻ ở Phú Thọ tử vong sau khi tiến hành các bước hút mỡ bụng, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc từ ngày 5/4, Sở Y tế cử người xuống nắm tình hình và yêu cầu Bệnh viện An Việt báo cáo.

Bệnh viện An Việt - nơi bệnh nhân Đỗ N.A đến làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ bụng

Ông Trung cho hay, đến nay Bệnh viện này đã 2 lần báo cáo Sở Y tế về sự việc, một lần vào sáng 10/4 (thời điểm bệnh nhân chưa tử vong nhưng rất sơ sài).

Theo đó, báo cáo của Bệnh viện An Việt cho thấy chị Đỗ N.A đến viện để tạo hình thành bụng mini có hút mỡ bụng, làm dưới rốn chứ không phải làm toàn phần. Chị N.A được chỉ định gây tê tuỷ sống vào lúc 19h15 phút ngày 5/4, sau đó có biểu hiện bất thường. Bệnh viện này do nghi ngờ bệnh nhân sốc phản vệ nên đã cấp cứu theo phác đồ chống sốc phản vệ.

Trong báo cáo cũng cho thấy trước khi có diễn biến xấu hơn phải chuyển Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu tiếp, chị N.A có lúc tỉnh, nói thều thào, sau đó xấu đi, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết.

Tuy nhiên, sau khi bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Bạch Mai, Sở vẫn chưa tiếp cận được bệnh án của bệnh nhân ở An Việt, chưa nắm rõ thông tin về thuốc gây tê, phác đồ cấp cứu chống sốc phản vệ của Bệnh viện này ra sao, có đúng hay không, vì toàn bộ hồ sơ vụ việc (bao gồm vỏ thuốc, giấy phép, bệnh án...) đang được công an niêm phong, điều tra làm rõ.

“Kết luận cuối cùng xác định nguyên nhân gây tử vong của bệnh nhân phải do cơ quan công an cung cấp. Bước đầu Sở Y tế đã nghĩ đến bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ”, ông Trung chia sẻ.

Vị trưởng phòng này nói thêm, còn có thể có nguyên nhân khác nhưng phải tiếp cận được bệnh án, hồ sơ, điều tra thì mới chắc chắn được vì còn có quá trình điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

"Không thể dựa vào báo cáo và lời khai của Bệnh viện An Việt với Sở để chúng tôi báo cáo cấp trên được, phải chính xác được quá trình điều trị của bệnh nhân ra sao" - ông Trung chia sẻ.

Ông Trung cho biết thêm, Sở Y tế Hà Nội đã đình chỉ ngay hoạt động phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ của Bệnh viện An Việt và sẽ thu hồi giấy phép của khoa tạo hình thẩm mỹ của viện này. Bệnh viện An Việt được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội thông tin, ngày 5/4, chị Đỗ N.A (SN 1994, quê Phú Thọ) đến Bệnh viện An Việt (địa chỉ 1E Trường Chinh) để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Sau khi được gây tê tuỷ sống, chị N.A có biểu hiện xấu, được cấp cứu sau đó chuyển viện Bạch Mai lúc 1 giờ sáng 6/4. Chị tử vong sau 4 ngày điều trị tại đây.

Bệnh viện Bạch Mai nói chị N.A tử vong tại viện với chẩn đoán hôn mê sâu, tổn thương thiếu máu não diện nặng, phù não nặng sau ngừng tuần hoàn.

Võ Thu