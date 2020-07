Chủng virus cúm mới được phát hiện ở Trung Quốc có nguy hiểm?

Hôm 29/6, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) cho biết thế giới mới xuất hiện chủng cúm heo mới có tên G4, là sự pha trộn của ba chủng virus khác. Đó là chủng được tìm thấy ở các loài chim châu Âu, châu Á; chủng cúm gây đại dịch năm 2009 và cúm gia cầm ở Bắc Mỹ có gene từ virus cúm gia cầm, người và lợn.

Từ các dữ liệu đã có, loại virus cúm lợn này có nguy cơ xuất hiện ở người. Trước những lo ngại của thế giới, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định virus cúm heo chủng mới hay còn gọi là G4 không có khả năng bùng phát thành đại dịch. Xác suất con người bị nhiễm chủng virus nói trên là rất thấp.

Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn đặt ra virus cúm heo nguy hiểm đến như thế nào và vì sao nó tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho người.

Hình ảnh dưới kính hiển vi của virus cúm H1N1 1918. Ảnh: NIAID.

The Paper giải thích virus cúm có thể chia thành ba loại A, B, C. Virus cúm A lại phổ biến nhất, bao gồm nhiều chủng khác tùy thuộc vào cấu trúc bề mặt và đặc điểm di truyền. Một số loại trong số đó có thể gây bệnh đường hô hấp ở heo và được gọi là virus cúm heo. Loại virus này lây lan quanh năm và tỷ lệ mắc cao, tỷ lệ tử vong thấp.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, các virus cúm lợn thường không lây nhiễm ở người. Tuy nhiên vẫn có những ca mắc phải và gây hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, nhiều người lo ngại ảnh hưởng của chủng virus G4 mới công bố.

Thông thường, virus cúm lợn lây nhiễm sang người khi một con lợn bệnh (hoặc người nhiễm bệnh) ho, hắt hơi và phát tán giọt bắn mang virus, lan truyền trong không khí. Nếu người lành hít phải những giọt bắn này sẽ bị nhiễm bệnh.

Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn thịt lợn hoặc các sản phẩm từ lợn có thể bị lây nhiễm virus cúm.

Điều cần làm hiện nay đó là luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên, dùng tay che miệng khi ho hoặc hắt hơi, tiêm vaccine theo quy định. Đặc biệt, cần chú ý giữ gìn vệ sinh nơi ở, ăn chin uống sôi. Các nguyên tắc đó không chỉ giúp chúng ta phòng ngừa virus cúm mà còn các bệnh truyền nhiễm khác.

Theo Zing