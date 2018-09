Chữa đau khớp thành công nhờ… rượu

Một nghiên cứu mới công bố của Đại học Al-Rafidain (Baghdad, Iraq) và Bệnh viện Shar Teaching (Cộng hòa Krudistan) nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn do xác định được resveratrol – một chất chống oxy hóa mạnh trong rượu vang đỏ - có thể được dùng để điều chế thuốc trị viêm xương khớp một cách cực kỳ hiệu quả và an toàn.

Một thành phần trong rượu vang đỏ có thể điều chế thành thuốc trị viêm xương khớp cực hiệu quả

Viêm xương khớp – một trong hai dạng phổ biến nhất của viêm khớp – thường có nguyên nhân phổ biến nhất là thoái hóa khớp do tuổi tác. Một số trường hợp bệnh nhân bị viêm xương khớp sau chấn thương. Dạng phổ biến thứ hai của bệnh viêm khớp là viêm khớp dạng thấp (thấp khớp), là dạng viêm mãn tính do hệ thống miễn dịch vì một lý do nào đó tự tấn công các khớp.

Ở đây, các nhà khoa học Iraq và Krudistan nhắm vào viêm xương khớp, căn bệnh gây ám ảnh cho nhiều người trung niên và cao niên. Thống kê tại Mỹ cho thấy chỉ riêng nước này đã có 20 triệu bệnh nhân viêm xương khớp. Vì nguyên nhân bệnh là do thoái hóa nên những thuốc trước đây hầu như chỉ mang tính cầm cự, làm giảm nhẹ triệu chứng.

Tuy nhiên với thuốc chứa resveratrol, 110 bệnh nhân tham gia nghiên cứu không chỉ bớt hẳn cơn đau khớp mà các dấu ấn sinh học của tình trạng viêm trong máu bệnh nhân cũng giảm mạnh. Điều này có nghĩa thuốc thực sự làm chậm hẳn diễn tiến bệnh.

Việc dùng thuốc chứa resveratrol không chỉ có thể giúp bệnh nhân thoát khỏi những cơn đau khớp triền miên mà còn góp phần làm giảm cholesterol xấu, bảo vệ chức năng não và hạ huyết áp.

Tuy nhiên để đạt được hiệu quả này, các bệnh nhân đau khớp phải dùng một liều 500mg resveratrol mỗi ngày. Điều này có nghĩa nếu muốn bổ sung bằng rượu, bạn phải uống đến… 250 ly mỗi ngày, bởi mỗi ly vang đỏ tiêu chuẩn chỉ chứa 2 mg resveratrol. Ngoài rượu vang, resveratrol cũng được tìm thấy trong đậu phộng. Các nhà nghiên cứu đang nỗ lực thử nghiệm các cách biến resveratrol thành dược phẩm một cách hiệu quả nhất.

Công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Medicinal Food.

Theo A.Thư/NLĐ