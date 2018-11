Chủ tịch Quốc hội: Dân bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả

Hôm nay, 1/11, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao.

Trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội Phan Thị Mỹ Dung (Long An) về tình trạng làm giả bệnh án tâm thần để trốn trách trách nhiệm hình sự làm bức xúc dư luận và chưa được khắc phục, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế và các giải pháp của ngành Y tế để ngăn chặn tình trạng này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, vừa qua, lực lượng công an phát hiện 2 nhân viên của Bệnh viện Tâm thần trung ương phối hợp làm bệnh án giả tâm thần. Vụ việc đang được công an điều tra và chưa có kết luận.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Về vấn đề này, Bộ Y tế đã triệu tập các bệnh viện tâm thần, giám định pháp y tâm thần để chấn chỉnh. Thực chất, các quy trình chẩn đoán phát hiện làm bệnh án, ra viện, vào viện và chẩn đoán chuyên môn đã được ban hành, rà soát hàng năm, chặt chẽ trong hệ thống.

Một cuộc họp khẩn, triệu tập các bệnh viện tâm thần đã được Bộ Y tế tổ chức ngay khi Công an phát hiện, khởi tố vụ án liên quan cán bộ bệnh viện tâm thần T.Ư phối hợp làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, hệ thống tâm thần có 2 loại khác nhau. Một loại là bệnh viện tâm thần 1, 2 và các bệnh viện ở các tỉnh, thành phố khám và chữa cho mọi người dân khi có dấu hiệu nghi ngờ tâm thần như: Mất ngủ kéo dài, rối loạn… đó là chẩn đoán bệnh tâm thần bình thường.

Loại 2 là hệ thống giám định pháp y tâm thần, nghĩa là những tội phạm đã có cơ quan điều tra, tố tụng kết án. Những đối tượng này muốn được xác định là tâm thần phải có hệ thống giám định pháp y tâm thần. Thường ở đó có công an cùng ở trong viện.

"Nếu có làm giả đi chăng nữa, chúng tôi biết rằng cơ quan công an cũng không đủ căn cứ pháp lý để xác định đây là bệnh nhân tâm thần, mà phải qua bệnh viện gần đó (ở Thường Tín, Hà Nội) là Viện pháp y tâm thần Trung ương và thẩm định kỹ mới xác định được là tâm thần" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Giải pháp nữa theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là: Thực hiện đổi mới cải cách tư pháp, Bộ Y tế theo quyết định của Chính phủ đã thành lập các Trung tâm giám định pháp y tâm thần vùng, khi Trung tâm này xác định là bệnh nhân tâm thần thì lúc đó cơ quan công an mới xác định đó là bệnh nhân tâm thần thật sự.

"Còn những đối tượng này vào các bệnh viện tâm thần bình thường mà khám, xác định là tâm thần thì đó là dân sự" - Bộ trưởng Bộ Y tế nói và khẳng định Bộ đã và sẽ phối hợp Bộ Công an xử lý nghiêm những cá nhân, cán bộ y tế phối hợp các đối tượng làm giả bệnh án tâm thần.

Sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an phải chỉ đạo xử lý nghiêm các án hình sự chạy được bệnh án tâm thần đã phát hiện, phối hợp Bộ Y tế để ngăn chặn không để tình trạng này tái diễn. "Đây là sự phối hợp giữa hai ngành, nhưng chỉ có bác sĩ mới xác định đây có là bệnh tâm thần hay không" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng lưu ý Bộ trưởng Bộ Y tế chú ý việc này không để trong ngành có cá nhân vi phạm pháp luật, đã vi phạm rồi phải xử lý nghiêm vì theo Chủ tịch Quốc hội, “Dân và dư luận bức xúc những người trốn trách nhiệm hình sự bằng bệnh án tâm thần giả”.

Võ Thu