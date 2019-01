Cấp cứu người đàn ông máu chảy xối xả do xơ gan

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán: xuất huyết tiêu hóa mức độ nặng do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản và tĩnh mạch phình vị dạ dày. Bệnh nhân được điều trị tại Đơn vị Hồi sức cấp cứu trong 3 ngày sau đó đột ngột xuất hiện nôn ra máu với số lượng nhiều do búi giãn tĩnh mạch vỡ lại.

Trước tình trạng nặng, huyết áp thấp, các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, truyền dịch, truyền máu cấp cứu. Lượng máu được truyền vào tổng cộng là 10 đơn vị máu nhưng huyết áp chỉ lên được mức 80mmHg, tiên lượng rất xấu.

Tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định làm thủ thuật can thiệp tạo luồng thông Cửa - Chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh (TIPS).

HÌnh ảnh can thiệp cầm máu cho bệnh nhân.

Sau hơn 1 giờ, ê kíp can thiệp đã cầm máu thành công và đặt stent tạo đường thông Cửa - Chủ tốt. Sau can thiệp bệnh nhân ổn định, huyết áp trở về bình thường, huyết động cải thiện, ăn uống tốt và được xuất viện.

Qua thời gian theo dõi gần 4 tháng, bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh, ăn uống tốt và không bị xuất huyết tiêu hóa tái phát.

Theo bác sĩ Trần Quang Lục, người trực tiếp can thiệp cho người bệnh, xuất huyết tiêu hóa do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày là biến chứng nặng của xơ gan. Tỷ lệ tử vong rất cao, có thể lên đến 30 - 50%. Có nhiều người bệnh bị nôn ra máu còn chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong. Thậm chí có trường hợp được đưa vào bệnh viện, được truyền rất nhiều máu và điều trị bằng nội soi cũng không qua khỏi do không thể cầm được máu.

Phương pháp TIPS hay tạo luồng thông Cửa - Chủ trong gan qua đường tĩnh mạch cảnh là phương pháp can thiệp nội mạch, xâm lấn tối thiểu, không phải phẫu thuật, giúp giảm các biến chứng cũng như là hồi phục nhanh sau can thiệp. Phương pháp này có thể điều trị dự phòng chảy máu tiêu hóa hoặc điều trị cấp cứu chảy máu tiêu hóa do vỡ búi giãn tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày mà điều trị nội khoa hoặc nội soi không hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo: nếu người bệnh bị xơ gan mà có biến chứng giãn tĩnh mạch thực quản, tĩnh mạch dạ dày cần được khám chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời, tránh tình trạng biến chứng nặng.

Theo VTV