Cấp cứu kịp thời nam thanh niên bị tai biến khi lặn biển

Theo lời kể của bệnh nhân, đêm hôm trước nhập viện, bệnh nhân đi lặn đánh bắt hải sản ở ngư trường Cô Tô. Bệnh nhân lặn liên tục 7 lần trong đêm ở độ sâu từ 18 - 25m, thời gian mỗi cuộc lặn là 1 giờ, nổi lên mặt nước khoảng 3 - 5 phút, thời gian nghỉ giữa các lần lặn khoảng 20 phút. Ở lần lặn cuối cùng bệnh nhân lặn ở độ sâu khoảng 25m, nổi lên nhanh.

Sau khi lên mặt nước bệnh nhân xuất hiện đau căng tức cẳng chân trái và bệnh nhân đã tự tái tăng áp ở độ sâu 12m trong 1 giờ rồi nổi lên. Tình trạng không cải thiện tốt hơn mà diễn biến ngày càng xấu hơn và được hỗ trợ đi vào đất liền điều trị.

Tiếp nhận bệnh nhân trong trạng thái thấy đau tức, tê yếu 2 chi dưới nhiều, cảm giác đau dữ dội làm bệnh nhân khó có thể tự đi lại được. Ngay lập tức, bệnh nhân được điều trị tái tăng áp sau đó giảm áp kết hợp với trị liệu oxy cao áp theo phác đồ điều trị tai biến lặn của Hải quân Hoa Kỳ ở độ sâu 50 m nước (6 ATA) trong 6 giờ liên tục.

Trong ca điều trị đầu tiên áp suất điều trị 6ATA bệnh nhân đã giảm đau rõ rệt, 2 chân có thể cử động tốt. Sau ca điều trị bệnh nhân giảm liệt, đau và tê bì đến 9/10 so với lúc ban đầu, đi lại thoải mái, đây là điều mà đến chính bệnh nhân cũng không thể ngờ tới.

Sau 3 ngày điều trị, bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn các triệu chứng và có thể xuất viện.

Theo các bác sĩ, tai biến lặn ở bệnh nhân này có thể do các nguyên sau đây:

- Bệnh nhân lặn quá nhiều lần trong một đêm (7 lần/đêm).

- Thời gian một cuộc lặn (thời gian ở đáy nước) quá dài (hơn 1 giờ).

- Độ sâu của lần lặn sau phải nông hơn lần lặn trước.

- Lúc lên quá nhanh, tức giảm áp không đúng theo quy định.

- Sức khỏe những lần lặn sau không được tốt.

- Bệnh nhân tự điều trị không đúng phương pháp (tự giảm áp).

- Bệnh nhân chỉ đi lặn theo kinh nghiệm phi khoa học và chưa từng được đào tạo về kỹ thuật và an toàn lặn, chưa từng được đào tạo về cấp cứu ban đầu các tai biến lặn biển .

Tất cả những nguyên nhân này làm tăng nguy cơ mắc bệnh giảm áp.

Phòng ngừa tai biến lặn người lặn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định sau đây:

- Không nên lặn quá 2 lần/ngày.

- Thời gian ở dưới đáy tốt nhất là 30 phút trở lại (vì thời gian ở đáy nước càng lâu thì nguy cơ tai biến lặn càng cao.

- Độ sâu lần lặn sau bao giờ cũng phải nông hơn và thời gian ngắn hơn lần lặn trước.

- Thời gian nổi lên mặt nước chỉ nên là 1feet/ phút (0,3048 m/phút).

Trên thực tế, còn rất nhiều thợ lặn trong cả nước chịu di chứng nặng nề vì tai biến lặn do không được điều trị kịp thời và đúng phương pháp. Tỷ lệ tai biến lặn cao lặn hầu hết ở các thợ lặn không tuân thủ quy trình an toàn lặn, một phần do thiếu sự hiểu biết và một phần do chính sự chủ quan của các thợ lặn.

Theo VTV