Cần Thơ: Nuốt phải xương cá lúc ăn cơm, bị đâm thủng ruột non

Chiều 1/5, thông tin từ bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ, cho biết: khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện này vừa phẫu thuật nội soi lấy một chiếc xương cá dài 4cm đâm thủng ruột non một bệnh nhân.

Chiếc xương cá đâm thủng ruột non được bác sĩ nội soi gắp ra

Đó là bệnh nhân Nguyễn B.T, quê ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long nhập viện ngày 26/4, trong tình trạng đau bụng cấp, đặc biệt đau rất nhiều ở hố chậu phải.

Sau khi thăm khám, siêu âm và các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T bị viêm phúc mạc nghi do viêm ruột thừa vỡ. Tuy nhiên khi nội soi vào ổ bụng thì thấy ổ bụng có dịch mũ và giả mạc, ruột thừa bị viêm thứ phát, đoạn cuối ruột non (tức hồi tràng) bị xương cá đâm thủng, một phần xương cá nằm lòi trong ổ bụng, một phần nằm trong lòng ruột. Lúc này, các bác sĩ dùng dụng cụ phẫu thuật nội soi đã lấy xương cá có kích thước 0,3x4cm, đồng thời khâu lại lỗ thủng ruột non.

Bệnh nhân T cho biết, trước khi nhập viện 3 ngày có ăn cơm, canh chua với cá tai tượng, không ăn các thức ăn lạ. Sau khi ăn cơm bệnh nhân bị đau bụng, người nhà có mua thuốc giảm đau để uống nhưng vẫn không hết mà ngày càng đau nhiều.

Bác sĩ La Vă Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết: Trước đây thường phải mổ hở để lấy xương và khâu ruột. Nhưng nay nhờ ứng dụng phẫu thuật nội soi nên bệnh nhân tránh được mổ đường mổ dài. Sau mổ ít đau, ít biến chứng nhiễm trùng vết mổ và mau hồi phục.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân đã ổn, có thể xuất viện vào ngày mai.



