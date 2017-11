Cán bộ y tế dù nhà sập vẫn bám trạm phục vụ bệnh nhân

Trong 2 ngày 8 và 9/11, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã đến những khu vực bị ảnh hưởng nặng của cơn bão số 12 (bão Damrey) tại 2 tỉnh Khánh Hoà, Phú Yên.

Tại đây, Bộ trưởng đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh và y tế sau bão. Bộ trưởng tặng ngành y tế mỗi tỉnh 100 triệu đồng để đóng góp vào việc khắc phục những thiệt hại mà cơn bão gây ra đối với ngành y tế.

Chiều 8/11 tại Khánh Hòa, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thị sát trực tiếp tại 2 trạm y tế phường Ninh Hà và xã Ninh Phú huyện Vạn Ninh. Đây là 2 trong số nhiều cơ sở y tế trên địa bàn huyện Vạn Ninh nói riêng, tỉnh Khánh Hòa nói chung bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi cơn bão số 12.

Gần như toàn bộ mái tầng 2 của 2 trạm y tế này bị tốc, vỡ nát và gãy đổ, một số trang thiết bị hư hỏng, một số vaccine phục vụ cho tiêm chủng cũng bị hỏng.

Bộ trưởng Bộ Y tế trò chuyện với cán bộ trạm y tế huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, lãnh đạo các trạm y tế này đều cho biết, trong những bão xảy ra trên địa bàn tỉnh, cán bộ y tế của các trạm thay nhau trực 24/24h tại trạm để phục vụ nhu cầu sơ cấp cứu ban đầu cho người dân, thăm khám cho người già, trẻ em…

Ngay sau bão, cán bộ y tế của các trạm thay nhau đi đến các điểm dân cư cùng với cán bộ y tế thôn bản đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân khử khuẩn nước sinh hoạt, vệ sinh nhà cửa… phòng chống dịch bệnh.

Chia sẻ với vất vả của cán bộ y tế cơ sở phải ăn mỳ tôm sống ngay tại trạm trong mưa bão, Bộ trưởng cũng động viên các cán bộ y tế tiếp tục nỗ lực để cùng các cấp, các ngành của địa phương khắc phục hậu quả bão lụt. Bộ trưởng cũng đã tặng “nóng” cho hai trạm này mỗi trạm một máy phát điện để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong điều kiện mất điện.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 làm ngành y tế tỉnh Khánh Hòa thiệt hại hơn 46,5 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Bộ trưởng và đoàn công tác đã đến thị sát và làm việc tại BVĐK Khu vực Ninh Hòa. BS Trương Phước An - Giám đốc BVĐK khu vực Ninh Hòa cho biết, ước thiệt hại của BV do bão số 12 gây ra khoảng 4.3 tỷ đồng.

Sáng 9/11, tại Phú Yên, đoàn công tác đã đến thăm và thị sát trực tiếp tại trạm y tế đã An Định, huyện Tuy An. Tại đây, Bộ trưởng chia sẻ với những khó khăn, vất vả và thiệt hại do bão số 12 gây ra với huyện Tuy An nói chung và xã An Định nói riêng.

Bộ trưởng động viên cán bộ y tế của trạm tiếp tục nỗ lực cố gắng để vượt qua khó khăn bước đầu trong điều kiện mọi cơ sở vật chất gần như hư hỏng hoàn toàn vì bão lũ. Bộ trưởng tặng bộ máy tính cho trạm và cho biết Bộ Y tế sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng trạm y tế An Định mới hai tầng khang trang.

Sau khi đi thị sát tại thực địa, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết, qua đi kiểm tra thực tế tại nhiều bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều đánh giá cao sự nhiệt tình bám trạm, bám bệnh viện của cán bộ y tế.

Điều đáng biểu dương là toàn thể cán bộ y tế của tỉnh dù có người nhà sập, bị thiệt hại, con ở nhà trong điều kiện bão lũ nhưng vẫn kiên quyết bám trạm, bám bệnh viện để phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại các buổi làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ chia sẻ với mất mát và thiệt hại của người dân tỉnh Khánh Hòa do ảnh hưởng của bão số 12. Bộ trưởng cũng biểu dương cán bộ y tế của tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực trong điều kiện mưa bão để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Ngay từ ngày 5/11, Bộ Y tế đã cấp phát cơ số thuốc phòng chống lụt bão, cloramin B khử khuẩn, bộ dụng cụ phòng chống lụt bão…

Bộ trưởng cũng yêu cầu ngành y tế Khánh Hòa, Phú Yên đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh sau bão lũ, đặc biệt các dịch bệnh như sốt xuất huyết, đau mắt đỏ... Song song với tuyên truyền cho người dân về sử dụng nước sinh hoạt sạch và sử dụng thực phẩm an toàn.

Nhân dịp này, Bộ Y tế trao tặng 100 triệu đồng từ nguồn quỹ đóng góp của cán bộ viên chức cơ quan Bộ Y tế để chia sẻ với ngành y tế Khánh Hòa, Phú Yên khắc phục hậu quả bão lụt.

Theo Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, bão số 12 làm ngành y tế tỉnh Khánh Hòa thiệt hại hơn 46,5 tỷ đồng. Hầu hết các cơ sở y tế đều bị tốc mái, vỡ cửa kính, sập la phông, tường rào và hư hỏng nhiều máy móc. Đặc biệt là các cơ sở y tế ở Huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa. Báo cáo của UBND tỉnh Phú Yên cho biết, cơn bão số 12 đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Phú Yên. Riêng về ngành y tế dự kiến thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Hiện có 19 trạm y tế xã bị cô lập và nhiều trạm y tế bị ngập một phần, 30 trạm y tế bị tốc mái, đổ sập tường rào, một số bệnh viện hư hỏng hệ thống xử lý chất thải rắn, một số công trình y tế bị tốc mái, bay cửa sổ...

