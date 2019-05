Cầm súng hơi đi bắn chuột, bắn trúng bé trai 5 tuổi

Ngày 30/5, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết vừa cấp cứu, gắp thành công dị vật cho bệnh nhi 5 tuổi, bị trúng đạn hơi.

Bệnh nhi N.H.K (5 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội) được chuyển từ BVĐK Sóc Sơn đến cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn hồi 23h đêm 27/5 vì vết thương do hỏa khí gây ra với cẳng tay phải.

Vị trí viên đạn hơi găm vào tay bé K

Mẹ bé K kể lại, tối 27/5, trong lúc chơi trốn tìm cùng bạn, bé K bị trúng đạn súng hơi do người dân bắn chuột bắn vào.

BS Phạm Xuân Hưng, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Xanh Pôn, người trực tiếp phẫu thuật cho biết: Do dị vật sát xương, các bác sĩ phải dùng máy XQuang C – arm để xác định vị trí trực tiếp của dị vật.

Sau nửa tiếng phẫu thuật, dị vật dài 0,5cm găm vào tay bệnh nhi đã được lấy ra. Hiện tại tình trạng cháu K đã ổn định, vị trí vết mổ khô, sạch.

Mùa hè là khoảng thời gian các bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn sinh hoạt, tai nạn thương tích. BS Phạm Xuân Hưng khuyến cáo: "Do các cháu đang độ tuổi rất hiếu động, các bậc phụ huynh tuyệt đối không sử dụng súng tự chế, đạn ná…. hoặc để các vật dụng gây sát thương trên trong tầm với của các em"

Trong trường hợp chẳng may gặp phải các tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khí, dị vật hốc mắt… thì ngay lập tức người dân phải sơ cứu cầm máu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời.