Các bệnh nhân sự cố chạy thận ở Nghệ An đã ổn định sức khỏe

Sáng 2/8, ông Trần Tất Thắng – Phó giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, các bệnh nhân có diễn biến bất thường khi chạy thận tại bệnh viện vào chiều 30/7 sức khỏe đã dần ổn định.







Ông Trần Tất Thắng - Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An thông tin sự việc.

Ông Thắng cho biết thếm, nguyên nhân sự việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Qua kiểm tra, quy trình khám chữa bệnh, chạy thận của ca trực đều đúng theo quy trình của Bộ Y tế quy định. Kiểm tra máy chạy thận hiện chưa phát hiện vấn đề bất thường. Mẫu nước RO cũng đã được bệnh viện gửi ra Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường (Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh - bác sĩ điều trị tại Khoa Nội thận nói rõ về sự việc.

Thông tin thêm về sự cố, bác sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (bác sĩ điều trị tại Khoa Nội thận) cho biết, bệnh nhân chạy thân nhân tạo thường có nhiều bệnh lý phối hợp như suy tim, tăng huyết áp, suy thận mãn giai đoạn cuối... nên trong quá trình chạy thận có thể xảy ra các hiện tượng như rét, ớn lạnh, đau đầu, mệt mỏi… 3 bệnh nhân có diễn biến bất thường khi chạy thận chiều 30/7 cũng có các triệu chứng này tuy nhiên để tìm rõ được nguyên nhân cụ thể thì các cơ quan chức năng đang làm rõ.

"Trong quá trình chạy thận cho các bệnh nhân chúng tôi (gồm 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng) luôn tục trực tại phòng chạy thận. Khi các bệnh nhân có biểu hiện bất thường chúng tôi sẽ có hướng xử lý ngay, không để sự việc đáng tiếc xảy ra" – bác sĩ Linh nói.

Trong khi đó, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, khi nhận được thông tin về sự cố, Sở đã chỉ đạo ngừng ngay việc chạy thận, tổ chức cấp cứu các bệnh nhân kịp thời. Thành lập ngay tổ công tác xử lý sự cố y khoa xuống trực tiếp làm việc với bệnh viện. Tiến hành ra soát toàn bộ quy trình chạy thận để xác định nguyên nhân. Sở đang theo dõi sát sao sự việc. Khi xác định được nguyên nhân, sở sẽ làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật thích hợp đối với các nhân, tập thể nếu có sai phạm.

Như đã thông tin, sự việc xảy ra vào chiều 30/7. Thời điểm này, các bác sĩ đang thực hiện điều trị chạy thận cho 21 bệnh nhân tại Khoa Nội Thận thì phát hiện 6 bệnh nhân có biểu hiện bất thường như: mệt mỏi, tăng huyết áp, sốt...

Bệnh nhân Trường sức khỏe đã ổn định.

6 bệnh nhân này lập tức được đưa xuống cấp cứu. 3 bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và ra về. Bệnh nhân Đặng Thị Trường (SN 1957, trú tại Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục theo dõi và điều trị. 2 bệnh nhân Hồ Thị Lộc (SN 1990, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1986, trú tại xã Nam Lĩnh, Nam Đàn, Nghệ An) gia đình có nguyện vọng chuyển lên tuyến trên nên được bệnh viện bố trí xe và bác sỹ đưa ra Bệnh viện Bạch Mai điều trị. 2 bệnh nhân này sức khỏe hiện đã dần ổn định.

Ngay sau khi có hiện tượng trên, 132 bệnh nhân khác đang điều trị ngoại trú tại đây được bệnh viện liên hệ với 3 cơ sở y tế khác là Bệnh viện đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, và Bệnh viện Quân y 4 để tiếp tục điều trị nhằm đảm bảo chu kỳ cho các bệnh nhân.

V. Đồng