Ca phẫu thuật đặc biệt cho cụ bà 105 tuổi bị áp xe ruột thừa

Bệnh nhân đó là cụ bà Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1915, thành phố Hòa Bình. Cụ nhập viện trong tình trạng đau bụng nhiều ngày thứ ba. Qua thăm khám, chụp phim và siêu âm ổ bụng, bác sĩ chẩn đoán cụ bị áp xe ruột thừa, một biến chứng của viêm ruột thừa. Cụ được chỉ định phẫu thuật nội soi điều trị áp xe ruột thừa.

Ngay lập tức, cả ekip tiến hành hội chẩn, lên kế hoạch cho các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Tiên lượng với cụ bà lớn tuổi, lưng đã còng, cổ bị cứng sẽ là một thách thức lớn trong việc gây mê và đặt ống nội khí quản, kíp phẫu thuật và kỹ thuật viên gây mê đã có sự bàn bạc và thống nhất rất kỹ về liều lượng, thời gian dùng thuốc, áp lực bơm, thời gian phẫu thuật. Quá trình thực hiện đòi hỏi phải nhanh nhưng vẫn phải đủ quy trình, đảm bảo chính xác, an toàn. Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi theo đúng kế hoạch.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe cụ bà 105 hồi phục tốt.

Việc cần làm tiếp theo là chăm sóc hậu phẫu để tăng cường sức khỏe và giúp vết thương mau lành. Bác sĩ Bảy cho biết, công tác chăm sóc hậu phẫu cũng rất đặc biệt và hết sức quan trọng. Việc cho thuốc cần những tính toán rất kỹ theo trọng lượng và độ tuổi của cụ; vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn vết mổ, vấn đề dinh dưỡng…

BS.CKI Nguyễn Thị Thành, trưởng khoa Dinh dưỡng, BVĐK tỉnh chia sẻ thêm: Khoa Dinh dưỡng rất chú trọng phối hợp với khoa Ngoại Tổng hợp để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân này bởi độ tuổi quá hiếm gặp không chỉ đối với người bình thường, mà với đối tượng là bệnh nhân lại càng hiếm gặp. Quan trọng nhất là vấn đề hấp thu dinh dưỡng ở người cao tuổi. Bởi vậy, khoa đã cử riêng một cán bộ theo dõi chế độ ăn cho cụ, từ tư vấn, kiểm tra lại suất ăn về thành phần, cách thức chế biến đến thăm hỏi, đánh giá quá trình tư vấn.

Đến nay, cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các chuyên khoa và sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe cụ bà tiến triển rất tốt, vết thương mau lành, sắc mặt tươi tỉnh. Cụ được xuất viện trong trạng thái khỏe mạnh và phục hồi tốt.

Qua trường hợp của cụ bà, bác sĩ Bảy lưu ý, đau bụng ở người già rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như viêm đại tràng co thắt, táo bón, ăn chậm tiêu, bệnh đường tiêu hóa hóa bình thường hoặc các bệnh lý không phải can thiệp. Do đó, người nhà khi chăm sóc cần quan tâm tới những biểu hiện bất thường của người già để đưa đi thăm khám kịp thời.

