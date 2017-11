BVĐK Điện Biên: Chiêu hay ứng phó với tình trạng người nhà người bệnh đe doạ nhân viên y tế

Nhằm khảo sát và đánh giá công tác đảm bảo an ninh bệnh viện và an toàn cho người bệnh, ngày 28/11, Đoàn công tác của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) do Cục trưởng Lương Ngọc Khuê làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm an ninh, an toàn bệnh viện tại BVĐK tỉnh Điện Biên.

ThS. BSCK II Phạm Văn Mẫn- Giám đốc BVĐK tỉnh Điện Biên cho biết, mỗi năm, trung bình Bệnh viện khám, chữa bệnh, kê đơn điều trị từ 100 -120.000 lượt người bệnh, số người bệnh điều trị nội trú từ 28 – 30.000 lượt điều trị.

Bảo vệ BVĐK tỉnh Điện Biên túc trực 24/24h, được công an tập huấn công tác đảm bảo an ninh bệnh viện.

Theo một nữ bác sĩ đang công tác tại khoa Cấp cứu của viện này, tình trạng các nhân viên y tế bị người nhà bệnh nhân, bệnh nhân đe doạ, chửi bới không hiếm. Thậm chí, theo một cán bộ bệnh viện, đã từng có tình huống hàng chục người cầm hung khí chạy vào bệnh viện, biến nơi cứu người thành “chiến trường” truy sát nhau.

Để đảm bảo an ninh bệnh viện, Bệnh viện đã ký Quy chế phối hợp với Phòng PC45 Công an tỉnh Điện Biên về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện thống nhất thiết lập đường dây nóng giữa bệnh viện với Phòng PC45 Công an tỉnh Điện Biên để kịp thời thông báo, xử lý các tình huống đột xuất đảm bảo an ninh trật tự trong bệnh viện.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê (bìa trái) trò chuyện cùng bảo vệ BVĐK tỉnh Điện Biên về những nhiệm vụ đảm bảo an ninh bệnh viện.

Ngày 16/10/2017, trước tình hình diễn biến phức tạp về an ninh trật tự của bệnh viện (cán bộ mất máy tính, điện thoại, người bệnh và người nhà người bệnh mất tiền, điện thoại di động... do kẻ gian giả làm sinh viên Trường cao đẳng Y tế Điện Biên), đặc biệt là trường hợp người nhà người bệnh đe dọa nhân viên trực tại Khoa Sản và Khoa Gây mê phẫu thuật, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã mời lãnh đạo Công an thành phố Điện Biên Phủ (trực tiếp là đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố và tập thể lãnh đạo công an Phường Noong Bua) đến làm việc tại bệnh viện để giúp bệnh viện xây dựng các phương án phối hợp bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế và an ninh trật tự tại bệnh viện.

Ngay sau buổi làm việc, bệnh viện đã phối hợp cùng với UBND và Công an phường Noong Bua, Công an Thành phố Điện Biên Phủ và lực lượng Cảnh sát 113 ký kết biên bản phối hợp, thiết lập đường dây liên lạc, sẵn sàng bố trí lực lượng hỗ trợ kịp thời khi có các tình huống gây rối xảy ra, đồng thời giải quyết triệt để các hoạt động kinh doanh dịch vụ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất trật tự khu vực xung quanh bệnh viện.

Công an thành phố đã tổ chức lớp tập huấn cho đội ngũ nhân viên bảo vệ của bệnh viện, tư vấn cho bệnh viện các vị trí phù hợp lắp đặt camera bảo vệ...

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai cũng xây dựng kế hoạch đề ra các phương án, giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự cho người bệnh, người nhà người bệnh và cho cán bộ y tế.

Bệnh viện thường xuyên tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật cho CBVC của đơn vị, cho người bệnh và người nhà người bệnh. Phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, những kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử lý các tình huống gây rối trật tự, đề cao cảnh giác đề phòng trộm cắp tài sản, các đối tượng cò mồi, môi giới khám chữa bệnh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng ra vào bệnh viện.

Trang bị cổng ra vào có khóa ở các vị trí có nguy cơ mất an ninh, bố trí đội ngũ bảo vệ trực 24/24 giờ, 7 ngày trong tuần, thường xuyên tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người ra vào viện đặc biệt là khu vực điều trị nội trú; Lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các vị trí trọng yếu; Có hòm thư tố giác tội phạm để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gây mất an ninh trật tự trong đơn vị.

Nhờ có các giải pháp đồng bộ trong thời gian vừa qua tại bệnh viện có một số tình huống người nhà người bệnh do uống rượu say, bị tai nạn giao thông vào gây rối tại bệnh viện nhưng lực lượng bảo vệ đã phối hợp với Công an phường kịp thời xử lý.

Lực lượng bảo vệ phát hiện, tố giác và phối hợp với lực lượng công an xử lý một số đối tượng trộm cắp tài sản của người bệnh.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, BS Mẫn cho biết, trước đây, việc thuê bảo vệ để đảm bảo an ninh bệnh viện được hoạt động “tự phát”.

“Bệnh viện thấy cần có bảo vệ thì hợp đồng với bảo vệ, phân công lịch trực, không lập kịch bản, tình huống xảy ra. Nhưng khi mời công an vào phối hợp, chính công an đã giúp Bệnh viện rà soát các vị trí trọng yếu của khoa phòng để lắp camera (như trước sảnh khoa Khám bệnh, khu vực cấp cứu…).

Họ cũng lên kế hoạch tập huấn nhân viên bảo vệ nhiều lớp, mỗi lớp kéo dài 1 tuần, trong đó có những kịch bản, tình huống và cách xử trí.

Đặc biệt công an còn cung cấp danh sách những đối tượng nghi ngờ, có tiền án tiền sự, đối tượng theo dõi trong địa bàn để Bệnh viện nắm được, đây thực sự là thông tin quan trọng” – BS Mẫn nói.

Được biết, tại BVĐK tỉnh Điện Biên, lực lượng bảo vệ của bệnh viện cũng được tuyển chọn với đa dạng dân tộc, để hiểu được phong tục tập quán, tâm lý của bệnh nhân (vì Điện Biên là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số).

Tại buổi kiểm tra, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đánh giá cao những giải pháp của bệnh viện trong việc đảm bảo an ninh bệnh viện. Trao đổi với lực lượng bảo vệ bệnh viện, PGS.TS Lương Ngọc Khuê đề nghị đội ngũ bảo vệ phát huy vai trò của mình, không được khoanh tay đứng nhìn khi xảy ra các vụ tấn công của bác sỹ. Lực lượng bảo vệ phải được tăng cường tại các khoa Khám bệnh, Cấp cứu, Hồi sức tích cực....Khu vực gửi xe của bệnh viện đã được áp dụng vé gửi xe thông minh, song cần được bố trí và quản lý gọn gàng, không làm ảnh hưởng đến các khoa phòng. Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, giải pháp quan trọng hàng đầu trong đảm bảo an ninh bệnh viện và an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế là BV phải nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phát huy hiệu quả công tác chuyển giao kỹ thuật theo Đề án 1816, Bệnh viện vệ tinh, tăng cường hiệu quả công tác điều trị, đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế, xây dựng bệnh viện xanh- sạch – đẹp và cải tiến chất lượng hàng ngày.

Võ Thu