BV Bạch Mai đình chỉ 2 bảo vệ liên quan vụ chặn xe biển tỉnh vào đón bệnh nhân

Chiều 17/11, BV Bạch Mai cho biết, sau khi nhận được thông tin chia sẻ trên mạng xã hội về việc kíp trực bảo vệ chặn không cho xe biển tỉnh vào viện đón bệnh nhân, Ban Lãnh đạo Bệnh viện đã lập tức triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các bên liên quan để nắm và làm rõ vụ việc.

Hai cán bộ trực tiếp tham gia kíp trực đó là anh Nguyễn Hữu Lợi và Nguyễn Đức Thắng đã lập tức bị đình chỉ công tác để làm bản tường trình và báo cáo về tình hình kíp trực sáng 16/11.

Hình ảnh clip được một người dùng facebook chia sẻ ngày 17/11.

Bàn về thái độ của 2 cán bộ trong kíp trực, ông Nguyễn Ngọc Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: Thái độ của 2 cán bộ là vi phạm đến quy định giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Hội đồng kỷ luật của bệnh viện sẽ họp, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật xác đáng.

Thay mặt Bệnh viện, ông Hiền cũng gửi lời xin lỗi vì thái độ của các cán bộ bệnh viện đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và lòng tin của nhân dân dành cho bệnh viện.

Về tình hình xe cứu thương ra vào bệnh viện, Ban Giám đốc đã có chỉ đạo tạo điều kiện tối đa cho tất cả các xe cứu thương, xe dân sinh chở bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Bệnh viện Bạch Mai kiểm soát chặt các xe cứu thương vào nằm chờ khách trong viện. Ảnh: V. Thu

Đối với trường hợp các xe cứu thương bên ngoài vào bệnh viện để đón bệnh nhân về địa phương hoặc chuyển viện sẽ được giải quyết nếu có giấy ra viện, chuyển viện của bệnh nhân hoặc hợp đồng dân sự về vận chuyển bệnh nhân với đơn vị vận chuyển.

Quy định này nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và sự an toàn cho người bệnh. Trước đây, việc xe dù, xe cứu thương thoải mái ra vào bệnh viện, tranh giành, ép giá, đánh và uy hiếp bệnh nhân xảy ra thường xuyên. Nhiều vụ đã phải mời cả công an vào can thiệp.

Tình trạng xe dù, “cò xe cứu thương” len lỏi vào bệnh viện tiếp cận làm giá rồi sau đó chèn ép người bệnh “thập tử nhất sinh” có nhu cầu về quê đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người bệnh. Đó là lý do khiến Bệnh viện Bạch Mai có sự kiểm soát chặt chẽ các xe cứu thương vào nằm chờ khách trong bệnh viện.

V. Thu