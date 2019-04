Bướu cổ nhiều năm, người phụ nữ mang khối u to gần bằng mặt

Một trường hợp bướu cổ khổng lồ có kích thước 10 x 11 x 12cm đạt trọng lượng gần 1kg của một bệnh nhân nữ 72 tuổi đã được ê-kíp y bác sĩ khoa Phẫu thuật thần kinh ung bướu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình phẫu thuật thành công. Ngày thứ năm sau phẫu thuật, bệnh nhân khỏe mạnh và dần phục hồi.

Trước đó bệnh nhân bị bướu cổ nhưng không điều trị sớm khiến khối bướu càng to. Đến thời điểm vào viện nhìn bên ngoài khối u đã to gần như bằng mặt của bệnh nhân.

Bệnh nhân được TS.BS Trương Như Hiển, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh ung bướu thăm khám, dặn dò trước mổ

TS.BS Trương Như Hiển – Trưởng khoa Ngoại Thần kinh ung bướu nhận định, bướu giáp đơn thuần hay bướu cổ đơn thuần là căn bệnh thường gặp nhất đối với những người thiếu i-ốt. Bệnh sẽ khiến người bệnh gặp khó khăn trong ăn uống sinh hoạt nếu bướu cổ lớn.

Cũng theo TS.BS Trương Như Hiền, bệnh nhân 72 tuổi vừa được phẫu thuật này là một ca khó do bệnh nhân lớn tuổi; tuyến giáp bệnh nhân to độ IV, xâm lấn toàn bộ vùng cổ, chạm vào nhiều mạch máu; tăng sinh và mạch máu nuôi bướu lớn nên nguy cơ mất máu nhiều trong phẫu thuật.

Nhận thấy những nguy cơ có thể xảy ra với bệnh nhân, các bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Sau hai giờ tiến hành phẫu thuật, khối u được loại bỏ 100% khỏi cơ thể bệnh nhân mà không làm tổn thương các cơ quan lân cận và lượng máu mất ít. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sỹ đã khéo léo điều chỉnh lượng da thừa vùng cổ sau cắt bỏ bướu để đảm bảo thẩm mỹ cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân sớm trở về trạng thái sinh hoạt bình thường.

Vùng cổ bệnh nhân sau phẫu thuật có thẩm mỹ tốt và u bướu được loại bỏ hoàn toàn

BS Hiển cho biết thêm, đây không phải là trường hợp hiếm. Ở bệnh viện cũng đã phẫu thuật cho nhiều trường hợp có bướu cổ to tương tự. Hòa Bình là một tỉnh miền núi với lượng bệnh nhân bướu cổ nhiều.

Để tránh những biến chứng không đáng có từ bướu cổ, các bác sỹ khuyến cáo, khi có biểu hiện khó nuốt, có u cục vùng cổ cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám. Trường hợp cần thiết có thể tiến hành phẫu thuật loại bỏ u bướu càng sớm càng tốt vừa không mất thẩm mỹ và thuận tiện trong sinh hoạt...

Bệnh nhân cần tránh hiện tượng nuôi bướu quá to sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ trong và sau phẫu thuật như: mất máu, suy hô hấp do xẹp khí quản; thiếu hoóc môn tuyến giáp; ảnh hưởng đến tuyến cận giáp; hạ canxi huyết do bị cắt toàn bộ u bướu; nguy cơ ảnh hưởng đến các cơ quan mạch máu, dây thần kinh quan trọng vùng cổ.

Nguyễn Tuyết