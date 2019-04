BS tiêm đạm khiến cô gái trẻ tử vong: 'Bệnh nhân tha thiết yêu cầu tôi truyền để tăng sức khoẻ'

Sáng 8/4, Phòng Y tế quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc một nữ công nhân tử vong sau truyền đạm tại phòng khám tư nhân Kết Châu thuộc quận này.

Vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 7/4/2019, phòng Y tế nhận được tin báo của Trưởng trạm Y tế phường Khương Đình: Phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu, địa chỉ Số 21 hẻm 35/69/95 phố Khương Hạ, phường Khương Đình có bệnh nhân tử vong tại phòng khám.

Phòng Y tế quận có mặt tại phòng khám lúc 22 giờ để xác minh thông tin.

Phòng khám chuyên khoa Nội Kết Châu do ông Dương Văn Kết - bác sỹ chuyên khoa cấp I Nội phụ trách chuyên môn (nguyên Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, đã nghỉ hưu 5 năm).

Phòng khám có đầy đủ các Giấy tờ thủ tục pháp lý. Ông Dương Văn Kết cho biết: Vào hồi 18 giờ 30 phút ngày 7/4, bệnh nhân nữ Phạm Thị H,(SN 1986) có hộ khẩu thường trú tại Phú Thượng, Phú Vãng, Thừa Thiên Huế; tạm trú tại 509/126 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình đến khám.

Đi cùng bệnh nhân có anh Nguyễn Đình Hạnh (bạn làm cùng xưởng may tư nhân). Bệnh nhân trong tình trạng mệt lả, không ăn được 2-3 hôm, có tiền sử hay bị tụt huyết áp.

Bệnh nhân được ông Kết khám tim, phổi bình thường, chẩn đoán suy nhược cơ thể, tụt huyết áp. Bệnh nhân được ông Kết truyền 1 chai Natri Clorid 0,9% (500 ml). Sau khi truyền hết 1 chai (trong vòng hơn 1 giờ), tình trạng bệnh nhân có khá hơn.

Theo ông Kết, bệnh nhân tha thiết yêu cầu ông truyền thêm chai đạm để tăng sức khỏe.

Sau khi xem xét tình trạng bệnh nhân, ông Kết tiếp tục truyền 1 chai Alvesin 40 (250 ml) sản xuất tại CHLB Đức.

Sau truyền khoảng 5-10 phút, hết khoảng 1/5 chai đạm, bệnh nhân thấy ngứa. Ông Kết dừng truyền đạm ngay, chuyển sang chai Natri Clorid 0,9% (500 ml) để duy trì đường truyền.

Đồng thời, vị bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhân. Đồng thời gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, tiến hành ép tim kết hợp với bóp bóng. Tình trạng bệnh nhân xấu đi. Ông Kết tiếp tục tiêm Adrenalin, tổng số Adrenalin đã dùng là 22 ống. Bệnh nhân tím tái và ngừng thở, ngừng tim vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 7/4 tại phòng khám.

Trong quá trình cấp cứu, có vợ ông Kết là bà Đoàn Thị Minh Châu, SN 1960, nguyên bác sỹ trưởng phòng Y tế của Xí nghiệp đường Sắt) hỗ trợ cấp cứu.

Vào hồi 20 giờ 35 phút xe cấp cứu 115 đến xác định bệnh nhân đã tử vong lúc 20 giờ 35 phút.

Tại thời điểm xác minh, có Công an phường Khương Đình, Công an quận Thanh Xuân, công an Thành phố, phòng Quản lý hành nghề - Sở Y tế có mặt tại phòng khám làm việc theo chức năng nhiệm vụ.

Sáng 8/4, Sở Y tế Hà Nội đã thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của Phòng khám Kết Châu.

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, phòng khám không được thực hiện tiêm truyền.

"Việc phòng khám tự ý truyền dịch cho bệnh nhân là vượt phạm vi hoạt động. Hiện tại, toàn bộ giấy tờ, giấy phép cũng như cơ sở vật chất của phòng khám đã bị công an niêm phong" - ông Trung cho biết.

Võ Thu