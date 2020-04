Bỗng cao thêm 34cm sau 10 năm không thể nằm ngửa

Đầu tháng 4, khoa Chấn thương Chỉnh hình cột sống, Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện 108 đã thành công trong việc nắn chỉnh cột sống biến dạng "siêu gù" cho nam bệnh nhân tên Quyết (đã đổi tên, 44 tuổi, TP Bắc Ninh).

Anh Quyết bị bệnh viêm cột sống dính khớp cách đây 23 năm, bị gù cột sống từ 15 năm. 10 năm qua, anh không thể nằm ngửa, 3 năm nay luôn đi lại trong tư thế cúi gằm mặt xuống đất. Mặc cảm về hình thể, anh không lập gia đình được, rồi quyết đến Bệnh viện 108 điều trị.

Bác sĩ nói anh bị gù rất nặng toàn bộ cột sống, đỉnh đầu còn thấp hơn cả vùng đỉnh gù cột sống, tầm nhìn chỉ 1-2 mét. Không khó thở, mệt khi đi lại nhiều (200-300 mét). Bụng gấp hết mức, có rất nhiều nếp gấp lằn bụng, mặt cúi gần sát đất. Các khớp vai, khớp háng, khớp gối vận động bình thường.

Hình ảnh trước khi phẫu thuật của bệnh nhân

Chỉ định phẫu thuật nắn chỉnh biến dạng gù cột sống được đưa ra cho người đàn ông 44 tuổi chỉ nặng 37 kg, sờ rất rõ xương cột sống này. Kíp phẫu thuật do TS, BS Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm khoa Chấn thương, Chỉnh hình cột sống đứng đầu.

Khó khăn, thách thức nhất của ca phẫu thuật là làm sao nắn chỉnh biến dạng gù này tối đa nhất mà không để gây liệt hai chi dưới. Sau gần 9 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được nắn chỉnh biến dạng gù. Trong đó, mất 3-4 tiếng cho cắt, đục xương, nắn chỉnh cột sống. Đây cũng là thì chảy máu chủ yếu trong quá trình phẫu thuật. Tổng cộng, bệnh nhân đã mất gần 2000 ml máu, nguy cơ rối loạn đông máu do truyền máu nhiều.

May mắn, mọi việc diễn ra thuận lợi. Sau 2 tuần được mổ, bệnh nhân đã hồi phục tốt, tập đi lại tốt, không liệt. Biến dạng gù cột sống được nắn chỉnh rất tốt, bệnh nhân cao hơn 34 cm so với trước mổ. Dáng ngồi, đứng và đi lại cải thiện rõ rệt. Tầm nhìn của bệnh nhân về như người bình thường, cải thiện đáng kể so với tầm nhìn 2 mét trước phẫu thuật. Anh Quyết cũng có thể nằm ngửa được. Các nếp lằn bụng (6 nếp) đều được giãn ra nhiều ngay sau mổ.

Võ Thu