Bộ Y tế vào cuộc vụ bác sĩ bị người nhà bệnh nhân đánh chấn thương sọ não

Chiều 17/4, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội về việc bác sỹ Bệnh viện đa khoa Thạch Thất bị hành hung trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi động viên, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất quan tâm công tác cấp cứu, điều trị phục hồi sức khoẻ và tâm lý cho bác sỹ bị của bệnh viện bị người nhà người bệnh hành hung trong khi đang làm nhiệm vụ;

BS Dương phải khâu 7 mũi vì bị người nhà bệnh nhân đánh. Ảnh: BVCC

Cục cũng yêu cầu Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất phối hợp với cơ quan công an điều tra xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, rà soát, chấn chỉnh công tác an ninh, trật tự tại các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý, bảo đảm an toàn cho cán bộ và nhân viên Y tế khi cấp cứu, khám chữa bệnh cho người bệnh tại các điểm nóng trong bệnh viện. Báo cáo về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, trước ngày 20/4/2017.

Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, bệnh nhi Cấn Ngọc Thanh (SN 2016) ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bị bệnh ở nhà 2 ngày đại tiện nhiều lần, phân nhiều nước, kèm theo nôn trớ nhiều, sốt. Ở nhà bé đã được điều trị cho uống thuốc nhưng không đỡ, trẻ vẫn đi đại tiện 10 lần/ngày, mệt nhiều, khát nước, gia đình đưa trẻ vào viện.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tỉnh, mệt, gầy, môi sẽ, mắt trũng, khát nước, sốt nhẹ 37,5 độ C… Xét nghiệm rotavirus dương tính, các bác sĩ chẩn đoán bé bị tiêu chảy mất nước độ B, viêm họng cấp. Sau đó tiến hành điều trị bù dịch, điện giải, kháng sinh, men tiêu hoá. Bé đã đỡ, không còn dấu hiệu mất ước, đại tiện 2 lần/ngày, nôn 2 lần/ngày, ho hung hắng…

Đến 11h45 ngày 16/4, bé mệt, bụng trướng nhẹ. Bé được tiến hành xét nghiệm ngay. Bác sĩ trực nội đã báo cáo bác sĩ trưởng kíp trực là BS Lê Quang Dương về tình hình bệnh nhi.

Khoảng 12h 30 phút, khi đang giải thích tình trạng bệnh lý của bé Thanh với bố mẹ em, trong lúc giải thích không có ý kiến thắc mắc. Tuy nhiên, khi bác sĩ Dương đang đọc hồ sơ bệnh án, bố của bệnh nhân (là Cấn Ngọc Giang) đã hỏi bác sĩ về việc chuyển viện cho bé Thanh, BS Dương vừa trả lời xong thì anh Giang đã cầm cốc thuỷ tinh ném vào đầu BS Dương, gây thương tích vùng đầu, bất tỉnh. Tiếp đó, anh Giang chửi bới, cầm ghế tiếp tục hành hung BS Dương.

BS Vương Trung Kiên - Giám đốc Bệnh viện cho biết, Bệnh viện đã kết hợp với công an xã để xử lý sự việc. Ngày hôm qua, khi nhận được tin báo, công an xã đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng. Lực lượng công an huyện cũng có mặt và hiện nay đang tạm giữ đối tượng hành hung bác sĩ.

Bệnh nhi Cấn Ngọc Thanh theo yêu cầu của gia đình đã được bệnh viện Thạch Thất làm hồ sơ chuyển viện lên BV Nhi Trung ương để điều trị.

V.Thu