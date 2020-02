Bộ Y tế và Bộ Công thương họp bàn đảm bảo cung ứng đủ khẩu trang phòng chống dịch nCoV

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, tính đến ngày 10/2, Việt Nam có 14 ca dương tính với nCoV, 6 ca được điều trị khỏi. Trong đó, ngay trong chiều 10/2, có 3 ca điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được cho xuất viện.

"Việt Nam đang đi đúng hướng, điều trị kịp thời, kiểm soát tốt dịch nên người dân không nên quá hoang mang", Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhấn mạnh.

Tuy nhiên, thời gian vừa qua, nhiều người hiểu chưa đúng về việc dùng khẩu trang phòng chống dịch nên xuất hiện tình trạng người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế, thậm chí có người gom hàng, đầu cơ khẩu trang để trục lợi khiến cho khẩu trang y tế ngày càng khan hiếm và tăng giá.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, nếu ai cũng dùng khẩu trang y tế sẽ dẫn đến tình trạng dùng không hợp lý, không cần thiết và gây lãng phí. Ảnh N.Mai

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người dân cần phân biệt giữa khẩu trang y tế và khẩu trang thông thường để sử dụng hợp lý, đúng người, đúng chỗ. Chẳng hạn, khẩu trang y tế được khuyến cáo dùng khi đến bệnh viện, cơ sở y tế, nơi có nguy cơ lây nhiễm bệnh. Còn bình thường, người dân chỉ cần dùng khẩu trang thông thường là được.

"Nếu ai cũng dùng khẩu trang y tế sẽ dẫn đến tình trạng dùng không hợp lý, không cần thiết và gây lãng phí", Thứ trưởng Trương Quốc Cường nói.

Theo báo cáo của Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế (Bộ Y tế), qua kiểm tra, báo cáo của các đơn vị, các cơ sở y tế cho thấy, hiện rất khó để mua khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng chống dịch do các đơn vị đã ký hợp đồng với cơ sở y tế không tiếp cận được nhà sản xuất để mua (do khan hiếm hàng, các đơn vị chưa sản xuất kịp) và giá khẩu trang y tế tăng do giá nguyên liệu đều tăng.

Về vấn đề này, tại buổi họp bàn, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết, cùng với các bộ, ngành, Bộ Công thương rất quan tâm đến công tác đảm bảo vật tư và trang thiết bị phòng, chống dịch nCoV và coi đây là nhiệm vị rất quan trọng trước mắt.

Theo đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang y tế, Bộ Công thương đã yêu cầu Thương vụ Việt Nam tại các nước khẩn trương tìm kiếm nguồn nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế cũng như các trang thiết bị cần thiết cho công tác phòng, chống dịch.

Đồ họa: Hoàng Việt

Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) Cục đã tổng hợp các đầu mối có thể cung cấp nguyên liệu sản xuất khẩu trang và một số trang thiết bị khác phòng, chống dịch. Thông tin các đầu mối nguyên liệu đến từ các nước như: Ba Lan, Malaysia, Pháp, Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Chi Lê, Indonessia, Áo, Hungary… được gửi chi tiết cho các doanh nghiệp để tham khảo và liên hệ khi cần thiết.

Tại buổi họp bàn, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất đã cùng trao đổi khả năng cung ứng và năng lực sản xuất khẩu trang y tế, trang phục phòng chống dịch của các đơn vị mình. Một số đơn vị cho biết, đơn vị mình đã tiến hành tăng ca để sản xuất với công suất tối đa và cam kết không tăng giá bán sản phẩm. Nếu tăng giá bán chỉ để bù đắp lại chi phí do nguồn nguyên liệu đầu vào tăng.

Trong khi đó, chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong việc đẩy nhanh sản xuất và cung ứng khẩu trang y tế, một số doanh nghiệp cho hay, nguyên liệu đầu vào khan hiếm, giá nguyên liệu tăng vẫn đang là trở ngại lớn đối với việc sản xuất khẩu trang y tế cũng như trang thiết bị phòng dịch thời điểm hiện tại.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Quốc Cường cho biết, dù việc sản xuất trang, thiết bị phòng chống dịch, nhất là khẩu trang y tế hiện đang gặp khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào nhưng ông đánh giá cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trang thiết bị, vật tư trong nước.

Đồ họa: Hoàng Việt

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, trong thời gian gần nhất, các đơn vị tiếp tục việc sản xuất và nghiên cứu, tiến tới đưa vào sản xuất loại khẩu trang vải kháng khuẩn như một số đơn vị đề xuất, phục vụ nhu cầu của người dân và đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cũng đề nghị, các đơn vị, sản xuất kinh doanh khẩu trang cũng như các trang thiết bị phòng chống dịch cần bình ổn, không tăng giá bán khẩu trang để chia sẻ với người dân, người bệnh. Nếu nguyên liệu đầu vào tăng khiến doanh nghiệp bị lỗ, doanh nghiệp nên tăng vừa đủ để trang trải chi phí, duy trì sản xuất, phù hợp cho người dân.

Từ ngày 28/1 đến ngày 2/2, Bộ Y tế đã có các công văn gửi các Sở Y tế, đơn vị sản xuất kinh doanh khẩu trang đề nghị báo cáo và đốc thúc tăng cường sản xuất khẩu trang y tế phòng chống dịch. Ngày 3/2, Bộ Y tế đã tổ chức đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường làm trưởng đoàn phối hợp với Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), Sở Y tế Hà Nội và các cơ quan liên quan đi kiểm tra, đánh giá năng lực sản xuất cũng như trao đổi, lắng nghe các khó khăn, vướng mắc của 2 cơ sở sản xuất khẩu trang y tế để tìm cách tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất để đảm bảo cung cấp cho công tác phòng chống dịch. Ngày 4/2, Bộ Y tế đã làm việc với Bộ Công Thương để xem xét năng lực sản xuất, tìm giải pháp hỗ trợ để các đơn vị có thể phát triển sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn đáp ứng nhu cầu trong nước. Đồng thời trao đổi, khảo sát với một số đơn vị sản xuất nguyên liệu, máy móc sản xuất khẩu trang y tế xem xét khả năng đánh giá chất lượng để tăng nguồn cung cấp nguyên liệu đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo các Sở Y tế và các lực lượng chức năng tăng cường, rà soát hỗ trợ các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế đã đăng ký và phát triển các cơ sở sản xuất mới.

VIDEO: Bộ Y tế hướng dẫn "Sử dụng khẩu trang đúng cách phòng lây nhiễm nCoV"

Mai Thùy