Bộ Y tế: Tốt nhất đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất khi có dấu hiệu bất thường sau tiêm ComBE Five

Để tiếp tục chủ động phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib, Bộ Y tế đã quyết định về việc sử dụng vắc xin ComBE Five do Công ty Biological E. Ltd Ấn Độ sản xuất có thành phần tương tự để thay thế vắc xin Quinvaxem trong tiêm chủng mở rộng.

Đến ngày 9/1, đã có 28 tỉnh/thành phố đã triển khai tiêm vắc xin ComBE Five với số trẻ được tiêm là hơn 131.000 trẻ.

Bộ Y tế cho biết, ngoài phản ứng thông thường như (sốt nhẹ, sưng đau nhẹ tại chỗ tiêm, các triệu chứng khác như khó chịu, quấy khóc...) với tỷ lệ khoảng 2,5% đồng thời cũng đã ghi nhận một số trường hợp sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật ở một số địa phương với tỷ lệ khoảng 0,05%, các trường hợp này đều đã ổn định sau khi được cán bộ y tế theo dõi, điều trị.

Mặc dù tỷ lệ các phản ứng trên nằm trong thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, song để bảo đảm tiêm chủng an toàn, đạt tỷ lệ cao, ngày 10/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có Công điện số 20/CĐ-BYT gửi giám đốc Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung quan trọng.

Trong đó, cần tổ chức tập huấn ngay cho cán bộ y tế của các cơ sở tiêm chủng cũng như cán bộ y tế tuyến huyện chưa được tập huấn, hoặc đã được tập huấn nhưng chưa thuần thục về khám sàng lọc.

Đặc biệt xử trí cấp cứu phản ứng sau tiêm chủng theo hướng dẫn tại Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

"Chỉ những cơ sở tiêm chủng có cán bộ y tế đã được tập huấn và có kỹ năng về xử trí, cấp cứu sau tiêm chủng mới được tiến hành tiêm chủng. Yêu cầu tất cả các cơ sở tiêm chủng phải có phác đồ xử trí phản vệ và được treo tại điểm tiêm chủng" - công văn của Bộ Y tế nêu rõ.

Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu các Sở Y tế cử cán bộ có trình độ chuyên môn hợp lý từ tuyến trên xuống tăng cường cho các trạm y tế xã, phường trong việc khám sàng lọc, cấp cứu và xử trí sau tiêm chủng, đặc biệt là những trạm y tế không có bác sỹ hoặc những xã, phường khó khăn.

Cùng đó, huấn luyện lại cho các nhân viên y tế tại các cơ sở tiêm chủng về việc tư vấn cho các bà mẹ biết cách theo dõi trẻ sau tiêm chủng, phát hiện các triệu chứng của trẻ như sốt cao, quấy khóc kéo dài, co giật, sưng đau tại chỗ tiêm... để đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để được khám, xử trí cũng như cấp cứu kịp thời.

Các Sở Y tế cũng cần tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh, những phản ứng có thể gặp sau khi tiêm chủng và cách theo dõi, chăm sóc, phối hợp tốt với cơ quan y tế trong việc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.

"Tốt nhất là đến bệnh viện gần nhất khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau tiêm chủng để người dân yên tâm, tin tưởng vào công tác tiêm chủng" - Bộ Y tế khuyến cáo.

Tổ chức các đoàn đi kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện chấn chỉnh ngay những tồn tại, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các đơn vị, địa phương để bảo đảm việc tiêm chủng an toàn và hiệu quả, tránh tối đa các tai biến nặng và nếu có thì cần xử trí tối đa.

