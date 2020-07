Bộ Y tế ra thông báo khẩn liên quan bệnh nhân 416 ở Đà Nẵng

Chiều 26/7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 15 đề nghị những ai đã đến Trung tâm tiệc cưới For You Palace ở Công viên Trung tâm đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng trong thời gian từ 10h30 đến 12h30 ngày 18/7 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ.

Trước đó, bệnh nhân 416 đã đến Trung tâm tiệc cưới này để dự đám cưới họ hàng. 1 ngày trước đó người đàn ông 57 tuổi có dấu hiệu sốt, cảm giác hơi mệt.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26/7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết đang rà soát, đưa vào cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người dân đi ăn cưới tại Trung tâm Tiệc cưới và Hội nghị For You Palace (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) hôm 18-7. Đây là những người đi ăn cưới cùng thời gian, địa điểm với bệnh nhân 416 ở TP Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, có khoảng 100 người dân ở tỉnh Quảng Nam dự tiệc cưới tại nhà hàng For You Palace vào ngày 18/7. Trong đó, phần đông có địa chỉ cư trú tại huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam).

Vào ngày 25/7, UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cũng đã đưa vào cách ly 8 người có đi ăn cưới tại nhà hàng For You Palace vào ngày 18/7.



V.Thu