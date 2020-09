Bộ Y tế đề nghị Công an Hà Nội điều tra vụ nhiều người ngộ độc sau ăn pate Minh Chay

Tối 1/9, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết Cục vừa có công văn số 2013/ATTP-NĐTT gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội về việc phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến sự cố an toàn thực phẩm.

Theo đó, trong thời gian qua, đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố botulinum. Kết quả xác định nguyên nhân do vi khuẩn Clostridium botulinum trong sản phẩm thực phẩm pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới. Công ty này có địa chỉ tại tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Một bệnh nhân nhập viện do ngộ độc sau khi sử dụng pate Minh Chay

Ít nhất 9 bệnh nhân đã bị ngộ độc do sử dụng sản phẩm này với những tổn thương nặng và kéo dài. Tại Bệnh viện Bạch Mai, ngoài 2 vợ chồng ở Hà Nội bị liệt, thở máy, phải nhập thuốc giải độc hiếm có từ Thái Lan về điều trị, hôm nay đã ghi nhận thêm hơn 10 người đến khám sau khi dùng pate Minh Chay.

Trước sự việc trên, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

