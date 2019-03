Bộ Y tế: Chưa đình chỉ tiêm vaccine ComBE Five, chỉ tạm ngừng để đánh giá

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tháng tuổi ở Bình Định tử vong sau tiêm vaccine ComBE Five 4 tiếng tại trạm y tế xã, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, rà soát lại quy trình bảo quản lạnh vaccine, quy trình khám sàng lọc, tư vấn cho người nhà trước khi tiêm đều đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế.

Nguyên nhân ban đầu được đưa ra là bé tử vong do phản ứng nặng sau tiêm chủng. Bên cạnh đó, sau khi tìm hiểu kỹ từ người nhà về tiền sử bệnh của trẻ thì có nghi ngờ bé bị bệnh tim bẩm sinh.

Trong thời gian tới, y tế Bình Định sẽ đẩy mạnh khâu khám sàng lọc, thời gian để bác sĩ khai thác tiền sử bệnh của trẻ kỹ càng hơn. Bên cạnh đó, có thể phải tính toán, hoãn tiêm đối với các trẻ suy dinh dưỡng, mặc dù không nằm trong diện chống chỉ định trong tiêm chủng.

Bình Định đã áp dụng chỉ tiêm vào buổi sáng, để đề phòng trường hợp trẻ có phản ứng muộn, người nhà dễ quan sát, phát hiện và có biện pháp xử trí kịp thời.

Ngoài ra, một vấn đề nữa mà lãnh đạo ngành Y tế Bình Định đang tính toán là không tổ chức tiêm chủng vào thứ Bảy, Chủ nhật. "Từ trước đến nay chúng ta cứ mặc định tiêm chủng vào cuối tháng, có thể trùng vào thời điểm cuối tuần, nhưng đây là những ngày các cơ sở y tế có số y bác sĩ trực ít hơn bình thường" - ông Hùng nói.

Ông Trần Đắc Phu cho biết tất cả vaccine trước khi đưa ra sử dụng đều được kiểm nghiệm lại. Không có vaccine nào an toàn 100%.

Sở Y tế tỉnh này cũng tăng cường đưa khuyến cáo của Bộ Y tế với người nhà về việc theo dõi trẻ trong 48 giờ sau tiêm chủng. 60 - 70% trường hợp phản ứng nặng thường xuất hiện khoảng 6 - 7 giờ sau tiêm chủng; trường hợp phản ứng tức thì hoặc 30 - 60 phút sau khi tiêm rất ít.

"Đây là thông tin cần được các phụ huynh quan tâm để theo dõi sát tình trạng của trẻ sau tiêm chủng. Nếu thấy trẻ có dấu hiệu quấy khóc, tím tái, sốt cao, co giật… thì cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để được cấp cứu kịp thời" - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định cho hay.

PGS.TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết đến thời điểm này, cơ quan chức năng chưa có quyết định đình chỉ tiêm đối với lô vaccine "5 trong 1" ComBE Five mà chỉ tạm ngừng đánh giá nguyên nhân.

Trong thời gian này, trẻ vẫn được tiêm vaccine Combe Five ở những lô khác. Những trường hợp trẻ phản ứng sau khi tiêm vaccine Combe Five có sốt cao, quấy khóc hơn ngày thường… là những phản ứng thông thường.

GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương (Bộ Y tế), phân tích kết quả đánh giá trước đó cho thấy trong số hơn 100.000 liều vaccine "5 trong 1" ComBE Five đã được tiêm, tỉ lệ trẻ gặp phản ứng sau tiêm nằm trong giới hạn an toàn.

Ông Trần Đắc Phu cho hay tai biến trong tiêm chủng luôn có dù tỉ lệ rất thấp. Năm 2018 có gần 27.800 trường hợp phản ứng sau tiêm chủng được ghi nhận, trong đó có 32 phản ứng nặng, 3 trẻ trong số này đã tử vong. Đặc biệt, có 3 trẻ gặp phản ứng nặng sau tiêm chủng vaccine dịch vụ, cả 3 trường hợp này đều ở Hà Nội, các cháu đều được cấp cứu kịp thời.

Nguyên nhân gây phản ứng sau tiêm, có 68% các trường hợp được kết luận là do phản ứng quá mẫn cảm với vaccine (sốc phản vệ), 19% các trường hợp là không rõ nguyên nhân, 13% là do trùng hợp với bệnh sẵn có của trẻ. Do đó theo quy định việc bồi thường tai biến tiêm chủng được Việt Nam thực hiện trong 2 năm qua với khoảng 10 trường hợp.

T.Nguyên